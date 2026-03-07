Juventus, per la fascia piace Kayode: il Brentford chiede 30 milioni
L'esterno ex Fiorentina, cresciuto nelle giovanili bianconere, si è ambientato bene in Premier League. La sua duttilità farebbe comodo a Spalletti
Una qualificazione alla prossima Champions League tutta da conquistare, con una rosa che andrà ampiamente modificata se non rivoluzionata. La Juventus si divide tra presente e futuro, che comunque non può prescindere dai risultati da ottenere sul campo negli ultimi mesi di stagione.
La dirigenza bianconera sta però già lavorando in vista dell'estate, dato che Spalletti rimarrà la guida in panchina ma ha bisogno di rinforzi mirati per continuare a proporre il suo calcio e costruire un ciclo ambizioso. Per questo, servono giocatori di qualità che possano diventare fondamenta del nuovo progetto nel medio-lungo termine.
In questo senso, occhi su Michael Kayode del Brentford. L'ex terzino della Fiorentina, in Inghilterra da gennaio 2025, si è ambientato alla grande in Premier League. Dopo le 12 presenze della seconda parte della scorsa stagione, ben 28 gettoni per lui nel campionato attuale.
Dati che, uniti all'età (è un classe 2004) e al passato juventino (è cresciuto nelle giovanili fino al 2018, prima del passaggio al Gozzano in Serie D), rendono il suo profilo estremamente interessante per Chiellini e Comolli.
Nei giorni scorsi, anche il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, lo ha elogiato in vista di una possibile convocazione per i playoff di fine marzo: "Una grande sorpresa è Palestra, ha fatto vedere qualcosa di clamoroso. Un altro che sta facendo molto bene è Kayode. Anche Vergara, uno che non ti lascia indifferente. E anche Pisilli", le parole a Il Messaggero. E se il consiglio per l'acquisto arriva dallo storico numero uno...
La partita di mercato vera e propria si aprirà in estate. Il Brentford parte da una richiesta intorno ai 30 milioni, che vorrebbe dire importante plusvalenza rispetto ai 18 investiti un anno fa con l'acquisto dalla Fiorentina, come spiega Tuttosport. La Juventus resta alla finestra e prova a giocare d'anticipo per evitare la concorrenza di altre big, anche di Premier League, che potrebbero lanciare un'asta.
Kayode potrebbe far comodo per l'evoluzione del gioco di Spalletti: il 21enne originario di Borgomanero può giocare in diversi ruoli della difesa, come terzino in una difesa a 4, ma anche come esterno a tutta fascia per un 3-5-2.