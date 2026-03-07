Juventus, per la fascia piace Kayode: il Brentford chiede 30 milioni

Nei giorni scorsi, anche il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, lo ha elogiato in vista di una possibile convocazione per i playoff di fine marzo: "Una grande sorpresa è Palestra, ha fatto vedere qualcosa di clamoroso. Un altro che sta facendo molto bene è Kayode. Anche Vergara, uno che non ti lascia indifferente. E anche Pisilli", le parole a Il Messaggero. E se il consiglio per l'acquisto arriva dallo storico numero uno...