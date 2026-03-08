Boga sugli scudi: può tenersi la Juve. Nico Gonzalez segna ma il riscatto è in bilico
Il futuro dell'argentino si deciderà agli sgoccioli: sarà decisivo il minutaggio
Due gol in sette giorni e tanti spunti interessanti in campo per rompere gli equilibri. Parliamo di Jeremie Boga che si sta mettendo in mostra in casa Juventus entrando sempre a gara in corso. Dopo il timbro con la Roma l'ex Sassuolo si è ripetuto anche col Pisa prendendosi i complimenti di Spalletti ma anche qualche critica. "Deve essere più cattivello" la frecciata del tecnico bianconero che comunque sta apprezzando la buona volontà dell'esterno.
Arrivato a gennaio in prestito dal Nizza, Boga è sulla buona strada per guadagnarsi la conferma e quindi il riscatto dal club francese. Ad aiutarlo c'è anche la cifra: per 4,8 milioni di euro l'acquisto a titolo definitivo del classe 1997 è una cosa fattibile. In caso di permanenza, il fantasista che ha vestito anche la maglia dell'Atalanta firmerebbe un contratto fino al 2029.
A giugno quindi potrebbe esserci un po' di affollamento sulle fasce dato che Nico Gonzalez rischia di fare rientro a Torino. La doppietta realizzata sabato con l'Atletico Madrid ai danni della Real Sociedad ha riacceso i fari sull'argentino che non segnava da sei mesi nonostante Simeone lo utilizzi con costanza. Ma non troppo per farne scattare il riscatto il prossimo giugno.
Il riscatto infatti, diventerà obbligatorio (e costerebbe 32 milioni di euro ai Colchoneros) solo se Nico Gonzalez raggiungerà il 60% delle presenze stagionali in Liga (21 partite) con almeno 45 minuti disputati a partita. Al momento Nico Gonzalez ha collezionato 13 presenze “utili” (da almeno 45 minuti) in campionato. La sensazione è che il 27enne (al pari della Juve) scoprirà cosa ne sarà del suo futuro solo nelle settimane conclusive della stagione.