Boga sugli scudi: può tenersi la Juve. Nico Gonzalez segna ma il riscatto è in bilico

Due gol in sette giorni e tanti spunti interessanti in campo per rompere gli equilibri. Parliamo di Jeremie Boga che si sta mettendo in mostra in casa Juventus entrando sempre a gara in corso. Dopo il timbro con la Roma l'ex Sassuolo si è ripetuto anche col Pisa prendendosi i complimenti di Spalletti ma anche qualche critica. "Deve essere più cattivello" la frecciata del tecnico bianconero che comunque sta apprezzando la buona volontà dell'esterno.