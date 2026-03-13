Milan, Maignan giura fedeltà: "Milanista a vita"

Sulla nuova stagione e sull'arrivo in panchina di Max Allegri, Maignan ha invece spiegato: "La verità è che sono arrivato con una grande voglia di rivincita rispetto all’anno scorso. È stato questo il mio pensiero fin dall’inizio, e lo è ancora oggi. Allegri? Allegri è un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top".