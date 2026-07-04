Juve, assalto agli svincolati: contatti per Goretzka e Kessie

L'altra alternativa a centrocampo potrebbe essere rappresentata da Franck Kessie, anche lui rimasto svincolato dopo tre anni in Arabia tra le fila dell'Al Ahli. L'ex Milan si è messo, ulteriormente, in mostra durante il Mondiale con la sua Costa d'Avorio ed è pronto a tornare a giocare in Europa: "La Juven­tus? Sì, se ne parla, ho visto. Sono un gran bel colpo. In forma, al Mon­diale e soprattutto svin­co­lato, dif­fi­cile chie­dere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione. Il mio agente sta lavo­rando, le chia­mate sono tante e, ripeto, è nor­male: anche io mi pren­de­rei in que­ste condizioni fisi­che ed eco­no­mi­che...", ha recentemente dichiarato. Anche per lui, però, resta da sciogliere il nodo dell'ingaggio: in Arabia, infatti, guadagnava 14 milioni di euro all'anno, troppo anche per le casse dei bianconeri. A 29 anni, però, l'ivoriano è disposto a ridursi notevolmente l'ingaggio pur di tornare in Europa, cosa che sa bene il suo agente George Atangana che nei prossimi giorni è atteso a Milano per parlare con i club interessati (in Serie A ci sarebbe anche l'interesse della Roma, dove ritroverebbe Gasperini). Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero offerto 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni.