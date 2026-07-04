Juve, assalto agli svincolati: contatti per Goretzka e Kessie

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo e lo fa pescando tra gli svincolati. Nelle ultime ore, il club bianconero ha ripreso i contatti con gli agenti di Leon Goretzka, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Bayern Monaco e fresco di eliminazione al Mondiale con la Germania. Attenzione, però, al nodo ingaggio, con il centrocampista tedesco che con i bavaresi guadagnava circa 8-10 milioni di euro netti all'anno, cifre al momento considerate eccessive dalla Juventus. Le parti sono al lavoro per cercare di trovare una base d'intesa, con Goretzka che non ha fretta di scegliere l'opzione migliore per la propria carriera.
Resta viva la pista Kessie
L'altra alternativa a centrocampo potrebbe essere rappresentata da Franck Kessie, anche lui rimasto svincolato dopo tre anni in Arabia tra le fila dell'Al Ahli. L'ex Milan si è messo, ulteriormente, in mostra durante il Mondiale con la sua Costa d'Avorio ed è pronto a tornare a giocare in Europa: "La Juventus? Sì, se ne parla, ho visto. Sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante e, ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche...", ha recentemente dichiarato. Anche per lui, però, resta da sciogliere il nodo dell'ingaggio: in Arabia, infatti, guadagnava 14 milioni di euro all'anno, troppo anche per le casse dei bianconeri. A 29 anni, però, l'ivoriano è disposto a ridursi notevolmente l'ingaggio pur di tornare in Europa, cosa che sa bene il suo agente George Atangana che nei prossimi giorni è atteso a Milano per parlare con i club interessati (in Serie A ci sarebbe anche l'interesse della Roma, dove ritroverebbe Gasperini). Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero offerto 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni.
Thuram in uscita, sogno Lobotka
Per un centrocampista che entra, ce n'è uno che esce. E in questo caso l'indiziato numero uno è sicuramente Khephren Thuram: il francese non è ritenuto più incedibile e nelle scorse ore è stato registrato l'interesse di Manchester United, Liverpool e Nottingham Forest. La cifra richiesta, però, al momento è troppo alta: i bianconeri vogliono 50 milioni, ma potrebbero anche abbassare le pretese. L'uscita di Thuram aprirebbe uno slot d'ingaggio per uno tra Kessie e Goretzka, ma il vero sogno è quello di acquistare Stanislav Lobotka dal Napoli, centrocampista che Spalletti conosce molto bene. Nel contratto dello slovacco è presente una clausola da 25 milioni di euro, valida però solo per l'estero. Per prenderlo i bianconeri dovranno arrivare a spendere una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.