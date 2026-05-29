Serie A, il tabellone aggiornato degli allenatori per la stagione 2026/27

Mossa dopo mossa, inizia a completarsi il puzzle delle panchine della Serie A 2026/27. Mancano ancora le ultime decisioni e le conseguenti comunicazioni ufficiali, ma quasi tutte e 20 le squadre iniziano ad aver definito chi sarà il proprio allenatore per il prossimo campionato. Di seguito, il tabellone completo dei tecnici.
Serie A, l'elenco degli allenatori della stagione 2026/27
Atalanta: Maurizio Sarri (in attesa di ufficialità)
Bologna: Domenico Tedesco (accordo da definire)
Cagliari: Fabio Pisacane (confermato)
Como: Cesc Fabregas (confermato)
Fiorentina: Fabio Grosso (in attesa di ufficialità)
Frosinone: Massimiliano Alvini (confermato)
Genoa: Daniele De Rossi (confermato)
Inter: Cristian Chivu (confermato)
Juventus: Luciano Spalletti (confermato)
Lazio: Gennaro Gattuso (in attesa di ufficialità)
Lecce: Eusebio Di Francesco (verso la conferma)
Milan: panchina vacante (Tra i candidati: Pochettino, Jaissle e Glasner)
Napoli: Massimiliano Allegri (in attesa di ufficialità)
Parma: Carlos Cuesta (non ancora confermato)
Roma: Gian Piero Gasperini (confermato)
Sassuolo: panchina vacante (Tra i candidati: Aquilani)
Torino: Roberto D'Aversa (Tra i candidati: Abate e Aquilani)
Udinese: Kosta Runjaic (confermato)
Venezia: Giovanni Stroppa (confermato)