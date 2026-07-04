Klopp conferma contatti con federcalcio tedesca: "Pronto a fare Ct"

RoJürgen Klopp ha confermato i contatti con la federcalcio tedesca, dicendosi pronto ad assumere il ruolo di Ct dopo le dimissioni Julian Nagelsmann, seguite all'eliminazione della Germania a opera del Paraguay ai sedicesimi di finale dei Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. "Julian si è dimesso e la federazione sta lavorando alla successione, e mi ha contattato nell'ambito di queste valutazioni", ha dichiarato Klopp, intervenendo da New York in diretta su Magenta Tv, dove sta commentando i Mondiali. "Circa due anni fa ho lasciato il Liverpool e ho detto che non avevo le energie per un altro incarico o per un altro anno con il Liverpool. Da allora mi sento più che ricaricato, sono pronto", ha dichiarato Klopp, aggiungendo - però - che le trattative richiederanno tempo, considerato il suo attuale ruolo di responsabile del settore calcio globale per il gruppo Red Bull. Per Klopp "il calcio tedesco si trova chiaramente a un punto di svolta. Ora dobbiamo cambiare le cose in modo radicale. Che alla fine spetti a me o a chiunque altro, ciò non cambia il fatto che siano necessari dei cambiamenti".