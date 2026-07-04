Il Milan parla straniero anche in Serie D: scelto Navarro per il post-Oddo

Il Milan ha scelto Sergio Navarro come nuovo allenatore del Milan Futuro. Prende il posto di Massimo Oddo che ha lasciato al termine della stagione. Questa la nota del club rossonero: "AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Sergio Navarro Barquero - si legge -.Navarro, nativo di Huelva in Andalusia, inizia la carriera da allenatore nelle giovanili del Castellón nel 2006. Dopo le esperienze in Russia al Rubin Kazan e il rientro in Spagna al Villarreal, sempre a livello giovanile, nel 2017 affronta la sua prima avventura da allenatore nella massima serie in Ucraina, con il Karpaty Lviv. Torna in patria nel 2018 come collaboratore tecnico di mister Paco López al Levante, proseguendo un percorso di crescita che lo porta tra il 2022 e il 2025 a essere scelto come Responsabile del Settore Giovanile dell'Athletic Club di Bilbao, una delle realtà europee di riferimento per la formazione e la valorizzazione dei giovani calciatori. Navarro poi, nella stagione appena conclusa, ha guidato il Debrecen in Ungheria, in quello che è stato per lui il secondo campionato da head coach a livello professionistico".