Il Milan parla straniero anche in Serie D: scelto Navarro per il post-Oddo

04 Lug 2026 - 10:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Milan ha scelto Sergio Navarro come nuovo allenatore del Milan Futuro. Prende il posto di Massimo Oddo che ha lasciato al termine della stagione. Questa la nota del club rossonero: "AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Sergio Navarro Barquero - si legge -.Navarro, nativo di Huelva in Andalusia, inizia la carriera da allenatore nelle giovanili del Castellón nel 2006. Dopo le esperienze in Russia al Rubin Kazan e il rientro in Spagna al Villarreal, sempre a livello giovanile, nel 2017 affronta la sua prima avventura da allenatore nella massima serie in Ucraina, con il Karpaty Lviv. Torna in patria nel 2018 come collaboratore tecnico di mister Paco López al Levante, proseguendo un percorso di crescita che lo porta tra il 2022 e il 2025 a essere scelto come Responsabile del Settore Giovanile dell'Athletic Club di Bilbao, una delle realtà europee di riferimento per la formazione e la valorizzazione dei giovani calciatori. Navarro poi, nella stagione appena conclusa, ha guidato il Debrecen in Ungheria, in quello che è stato per lui il secondo campionato da head coach a livello professionistico".

E ancora: "La scelta di Sergio è per noi l'ideale connubio tra il profilo di un tecnico che già conosce il professionismo e che - soprattutto – si è focalizzato sulla formazione di giovani calciatori in un contesto di eccellenza a livello europeo, caratteristiche che riteniamo ideali per impostare insieme il lavoro del nostro progetto che ha come obiettivo principale la crescita del talento", ha sottolineato Jovan Kirovski, Sport Development Director rossonero". 

Ultimi video

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

01:33
NAPOLI E MERCATO ALLEGRI RAIMONDI SRV

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

01:01
Mario Gila

Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

02:03
JUVE, MERCATO BALZARINI SRV

La Juve pensa anche a cedere: il Bayern prova il colpo Bremer

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

01:40
Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

02:23
Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

02:38
Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

00:56
Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

01:53
Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

01:33
Juventus, ecco Ekhator

Juventus, ecco Ekhator

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

I più visti di Mercato

DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN

Vlahovic, Dybala e Modric senza contratto: quanti big a parametro zero

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Elliot Anderson, 135 MLN

Pioggia di milioni Manchester City, la top 10 degli acquisti più costosi di sempre

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

Il Como si inserisce per Solet: l'Inter ringrazia e apre la caccia a Chalobah

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:38
Sampdoria, pazza idea Insigne per l'attacco: contatti in corso
12:14
Cagliari, dall'Everton arriva il centrocampista Akarakiri
12:10
Chelsea, niente da fare per Xhaka: salta il trasferimento
12:07
La Turchia delude ma non cambia: Montella verso la conferma
12:00
L'Algeria cambia: via il ct Petkovic