Juventus, preso il vice-Yildiz: Boga torna in Serie A. Tentativo last minute per Kolo Muani

Classe 1997, ha appena compiuto 29 anni, Boga è un esterno offensivo che può dare imprevedibilità sulle ali e all'attacco ma soprattutto può far rifiatare Yildiz. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ma ha trovato la sua strada in Italia, al Sassuolo, dove ha giocato tre stagioni e mezzo (nel 2019/20 aveva segnato 11 gol) prima di trasferirsi all'Atalanta senza grossa fortuna. In seguito il passaggio al Nizza, nel 2023/24, dove non gioca da fine novembre anche per via dell'aggressione dei tifosi, lo scorso dicembre, al centro sportivo del club. In questa stagione 20 presenze con 2 gol e 2 assist.