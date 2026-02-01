manovre bianconere

Juventus, preso il vice-Yildiz: Boga torna in Serie A. Tentativo last minute per Kolo Muani

La Juventus pesca a Nizza il vice-Yildiz: preso Boga. Spalletti potrebbe avere pure Kolo Muani come colpo last minute

di Stefano Fiore
01 Feb 2026 - 10:41
Intanto il vice-Yildiz poi, forse, anche l'attaccante centrale che serve a Luciano Spalletti. La Juventus dà la scossa al suo mercato invernale con un colpo a sorpresa, accordo nella notte tra sabato e domenica per Jeremie Boga che sbarca subito a Torino ed effettua le visite mediche in giornata. L'ex Sassuolo, ormai fuori dai piani del Nizza, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Perché la Juve ha preso Boga

 Classe 1997, ha appena compiuto 29 anni, Boga è un esterno offensivo che può dare imprevedibilità sulle ali e all'attacco ma soprattutto può far rifiatare Yildiz. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ma ha trovato la sua strada in Italia, al Sassuolo, dove ha giocato tre stagioni e mezzo (nel 2019/20 aveva segnato 11 gol) prima di trasferirsi all'Atalanta senza grossa fortuna. In seguito il passaggio al Nizza, nel 2023/24, dove non gioca da fine novembre anche per via dell'aggressione dei tifosi, lo scorso dicembre, al centro sportivo del club. In questa stagione 20 presenze con 2 gol e 2 assist. 

Kolo Muani colpo last minute?

 La Juve cercherà di regalare a Spalletti anche un altro rinforzo offensivo, Randal Kolo Muani. Il francese tornerebbe volentieri in bianconero ma il Tottenham, dove è in prestito (è di proprietà del Psg), non ha ancora dato via libera perché il tecnico Frank vuole un sostituto. Kolo Muani spinge ma più di tanto non può fare, la speranza è che la situazione si sblocchi entro le 20 di domani sera: si tratta a oltranza. 

Le alternative, da Zirzkee a Benzema

 Per quanto riguarda le possibili alternative sembrano più che altro suggestioni. Si è riparlato di Joshua Zirkzee ma il Manchester United chiede cifre importanti. C'è addirittura chi ha parlato di Benzema ma solo sulla scia delle recenti parole di Kephren Thuram. Non trovano riscontri gli interessanti per Duran, Beto e Marcos Leonardo è in direzione Fenerbahce.

