Clamoroso Juventus: sondaggio per Mauro Icardi. Spalletti pronto a riabbracciarlo dopo la rottura all'Inter
La Juve cerca un attaccante e, viste le difficoltà per Kolo Muani, ha sondato pure Mauro Icardi, ex Inter
Mauro Icardi alla Juventus: lo scenario, incredibile solo fino a qualche giorno fa, può concretizzarsi davvero nelle ultime ore di mercato. Viste le difficoltà ad arrivare a Randal Kolo Muani, il club bianconero ha sondato la disponibilità dell'ex capitano dell'Inter, oggi al Galatasaray, tra l'altro prossimo avversario della Juve nel playoff Champions.
Icardi-Juve, i dettagli
Icardi, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026, guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione quindi chiederebbe un ingaggio da circa 5 milioni per questi sei mesi finali. Per quanto riguarda il Galatasaray, invece, la richiesta è di 2 milioni di euro in considerazione della scadenza tra pochi mesi.
Il precedente burrascoso con Spalletti
Il rapporto tra Icardi e Spalletti è teso dalla stagione 2018/19, la seconda del tecnico toscano all'Inter e per entrambi l'ultima in nerazzurro. L'argentino era in trattativa per il rinnovo e Wanda Nara, allora moglie e procuratrice, rilasciò diverse dichiarazioni che infastidirono tutto l'ambiente. Da un lato confessava che il marito era cercato da top club europei, dall'altro sosteneva che in squadra non ci fossero giocatori che potessero esaltarne le qualità balistiche e che quindi serviva fare nuovi acquisti per permettere a Icardi di segnare più gol. Società e allenatore non tollerarono una situazione simile e di comune accordo decisero di togliere la fascia all'argentino e di darla ad Handanovic. Anni dopo, nella sua autobiografia, Spalletti aveva scritto: "Mi resi conto che la debolezza del nostro capitano si chiamava Wanda e rischiava di portare a fondo tutto il gruppo. C'era un solo modo per evitare una guerra nello spogliatoio: le scuse di Mauro Icardi. Non arrivarono mai. Di fatto, per non perdere la squadra, persi Icardi, l'uomo e il calciatore".
Le parole dolci di Spalletti
Solo qualche giorno fa, commentando il sorteggio del playoff Champions, Spalletti aveva parlato bene di Icardi, dimostrando in qualche modo di aver archiviato l'episodio del 2018/19: "Uno dei più grandi finalizzatori che abbia mai allenato. Nominate Osimhen, ma mi piace parlare anche di Icardi: entrambi, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Con loro hai il piano A, il piano B o il piano C, quando torni a casa devi solo scegliere se citofonare o buttare giù la porta".