Clamoroso Juventus: sondaggio per Mauro Icardi. Spalletti pronto a riabbracciarlo dopo la rottura all'Inter

Il rapporto tra Icardi e Spalletti è teso dalla stagione 2018/19, la seconda del tecnico toscano all'Inter e per entrambi l'ultima in nerazzurro. L'argentino era in trattativa per il rinnovo e Wanda Nara, allora moglie e procuratrice, rilasciò diverse dichiarazioni che infastidirono tutto l'ambiente. Da un lato confessava che il marito era cercato da top club europei, dall'altro sosteneva che in squadra non ci fossero giocatori che potessero esaltarne le qualità balistiche e che quindi serviva fare nuovi acquisti per permettere a Icardi di segnare più gol. Società e allenatore non tollerarono una situazione simile e di comune accordo decisero di togliere la fascia all'argentino e di darla ad Handanovic. Anni dopo, nella sua autobiografia, Spalletti aveva scritto: "Mi resi conto che la debolezza del nostro capitano si chiamava Wanda e rischiava di portare a fondo tutto il gruppo. C'era un solo modo per evitare una guerra nello spogliatoio: le scuse di Mauro Icardi. Non arrivarono mai. Di fatto, per non perdere la squadra, persi Icardi, l'uomo e il calciatore".