manovre bianconere

Clamoroso Juventus: sondaggio per Mauro Icardi. Spalletti pronto a riabbracciarlo dopo la rottura all'Inter

La Juve cerca un attaccante e, viste le difficoltà per Kolo Muani, ha sondato pure Mauro Icardi, ex Inter

01 Feb 2026 - 15:02
videovideo

Mauro Icardi alla Juventus: lo scenario, incredibile solo fino a qualche giorno fa, può concretizzarsi davvero nelle ultime ore di mercato. Viste le difficoltà ad arrivare a Randal Kolo Muani, il club bianconero ha sondato la disponibilità dell'ex capitano dell'Inter, oggi al Galatasaray, tra l'altro prossimo avversario della Juve nel playoff Champions.

Icardi-Juve, i dettagli

 Icardi, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026, guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione quindi chiederebbe un ingaggio da circa 5 milioni per questi sei mesi finali. Per quanto riguarda il Galatasaray, invece, la richiesta è di 2 milioni di euro in considerazione della scadenza tra pochi mesi.

Il precedente burrascoso con Spalletti

 Il rapporto tra Icardi e Spalletti è teso dalla stagione 2018/19, la seconda del tecnico toscano all'Inter e per entrambi l'ultima in nerazzurro. L'argentino era in trattativa per il rinnovo e Wanda Nara, allora moglie e procuratrice, rilasciò diverse dichiarazioni che infastidirono tutto l'ambiente. Da un lato confessava che il marito era cercato da top club europei, dall'altro sosteneva che in squadra non ci fossero giocatori che potessero esaltarne le qualità balistiche e che quindi serviva fare nuovi acquisti per permettere a Icardi di segnare più gol. Società e allenatore non tollerarono una situazione simile e di comune accordo decisero di togliere la fascia all'argentino e di darla ad Handanovic. Anni dopo, nella sua autobiografia, Spalletti aveva scritto: "Mi resi conto che la debolezza del nostro capitano si chiamava Wanda e rischiava di portare a fondo tutto il gruppo. C'era un solo modo per evitare una guerra nello spogliatoio: le scuse di Mauro Icardi. Non arrivarono mai. Di fatto, per non perdere la squadra, persi Icardi, l'uomo e il calciatore". 

Le parole dolci di Spalletti

 Solo qualche giorno fa, commentando il sorteggio del playoff Champions, Spalletti aveva parlato bene di Icardi, dimostrando in qualche modo di aver archiviato l'episodio del 2018/19: "Uno dei più grandi finalizzatori che abbia mai allenato. Nominate Osimhen, ma mi piace parlare anche di Icardi: entrambi, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Con loro hai il piano A, il piano B o il piano C, quando torni a casa devi solo scegliere se citofonare o buttare giù la porta".

Wanda sibillina su Icardi: "Arriva la notizia che tutti immaginiamo..."

1 di 32
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

icardi
juventus
aggiornamenti
news

Ultimi video

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

I più visti di Juventus

Juve-Kolo Muani alla volata finale: decidono Psg e... sorteggio Champions

Juve, affare fatto con il Bayern per Licina: il "nuovo Yildiz" arriva stasera a Torino

Holm-Joao Mario, calda l'idea di uno scambio di prestiti | Celik per il futuro

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

Kolo Muani

La Juve non molla la pista Kolo Muani ma lo United apre al prestito di Zirkzee

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Jean-Philippe Mateta
14:35
Crystal Palace, nuovo assalto a Larsen: così Mateta può andare subito al Milan
13:36
Bundesliga, esonerato l'allenatore del Werder Brema
13:14
Lo scambio Holm-Joao Mario verso la chiusura: i dettagli dell'affare sull'asse Juve-Bologna
Justin Oboavwoduo 
11:00
Juventus, colpo Oboavwoduo: dal Manchester City arriva un nuovo talento
10:28
Napoli, niente Juanlu Sanchez: l'affare non si farà