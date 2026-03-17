Nel bilancio di Lucio il futuro della Juve: chi resta, chi va e chi (forse) arriva

Così la lista dei candidati si infittisce da un giorno all'altro: Koné, reduce da una grande stagione al Sassuolo, è uno di quelli per i quali si farà un tentativo. I neroverdi vogliono 30 milioni, ma Carnevali è uno che sa trattare e sa, soprattutto, con chi trattare. Il che, in altre parole, significa che potrebbe valutare l'inserimento di qualche giocatore nell'affare. Chi è difficile dirlo, ma se qualche giocatore non è stato considerato da Juve, sarebbe certamente all'altezza di una stagione di alto livello in un ambiente sereno come quello del Sassuolo. Ingaggi permettendo, che poi è quasi il punto centrale di ogni trattativa.



Se Koné è il giocatore di prospettiva, Goretzka e Greenwood sarebbero gli uomini di esperienza. Trattative non semplici, specie per il primo, che ha molti estimatori all'estero e anche in Italia, dove ha attirato l'attenzione di Inter e Milan. Però a metà marzo i nomi sono solo nomi e non bisogna farsi distrarre troppo da questo: quel che conta è il profilo, il tipo di giocatore, il ruolo, la condizione fisica, la voglia, in alcuni casi, di rilancio. Certamente i casi di Modric e Rabiot stanno facendo scuola, perché è bastato il loro arrivo a portare un Milan da nono posto a ridosso della prima posizione. Ecco, è questo che la Juve proverà a fare. A proposito di Milan: Tonali resta il grande sogno bianconero e un obiettivo molto complicato.



Un peso importante se non decisivo avranno anche altri due fattori. Il più importante è il rinnovo di Vlahovic, per cui la Juve è al lavoro da tempo e per il quale le possibilità di arrivare a dama, solo due mesi fa a dir poco remote, aumentano di giorno in giorno. Il secondo sono le cessioni, alcune delle quali molto complicate. Sulla carta i bianconeri hanno in mano un bel tesoretto, ma piazzare oggi, per dirne due, David o Openda non è così banale, come banale non sarà trovare eventualmente una nuova squadra a Zhegrova, giocatore che ancora non è stato del tutto bocciato ma che in ogni caso ha portato davvero pochino alla causa bianconera.



Se quattro mesi e mezzo sono però un tempo sufficiente per un bilancio, i prossimi due mesi saranno decisivi in tutti i sensi. La Juve si giocherà Champions e futuro, alcuni giocatori permanenza o addio.