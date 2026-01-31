Juventus, la priorità torna Kolo Muani dopo che è sfumato Mateta. Zirkzee l'alternativa
L'interccio di mercato bianconero legato all'Inghilterra. Kolo Muani lancia segnali con un "like" su Instagram, il ds Ottolini ci proverà fino all'ultimodi Paolo Borella
La Juventus non molla la pista Kolo Muani. Le ultime ore di mercato potrebbero diventare decisive per il ritorno dell'attaccante, anche se c'è da trovare l'accordo su un doppio fronte: convincere il Tottenham ad anticipare la chiusura del prestito con il Psg (che detiene il cartellino) e completare il lavoro ai fianchi del club francese, dopo aver riaperto il canale di comunicazione in seguito alla tensione della scorsa estate. Quando il club di Torino virò su Openda dopo aver corteggiato a lungo Kolo Muani.
Il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un attaccante già pronto, per la Serie A e per la Juventus, considerata la prima esperienza positiva da 10 gol in 22 gare fra gennaio e luglio 2025. Come riporta Tuttosport, la pista che si era raffreddata ora è completamente riaperta, forte anche dalla volontà del giocatore di tornare alla Juventus.
Una voglia di secondo capitolo ribadita anche con un indizio social, ovvero un "like" su Instagram alla pagina ufficiale in un post che ritraeva Yildiz e che recitava "Ci vediamo presto in Turchia", riferito alla sfida playoff di Champions League contro il Galatasaray. L'attaccante francese vorrebbe giocarla con la maglia bianconera e tutto dipenderà dai prossimi due giorni: se Kolo Muani arriverà alla rottura con il Tottenham e il Psg darà l'ok per il bis, si potrebbe arrivare all'accordo auspicato anche dai tifosi.
La strategia di Ottolini è cambiata totalmente nelle ultime ore. Registrato il sorpasso del Milan su Jean Philippe-Mateta, la Juventus ha osservato anche lo stesso Crystal Palace chiudere la trattativa per il sostituto e ufficializzare l'arrivo di Evann Guessand dall'Aston Villa, altro attaccante nella lista dei possibili innesti per gennaio. Quindi sguardo sempre proiettato alla Premier League, ma su profili differenti.
Va bene Kolo Muani, priorità assolutà, ma attenzione anche al ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee del Manchester United, che gradirebbe una nuova esperienza in Italia dopo quella col Bologna e per cui i contatti con l'entourage non si sono mai spenti definitivamente.
Per quanto riguarda le corsie esterne, invece, ancora in piedi il dialogo con il Bologna per un possibile scambio fra Holm e Joao Mario. Le società stanno discutendo dei termini e nelle prossime ore si capirà se ci sono le condizioni per chiudere lo scambio di prestiti e regalare un nuovo esterno a Spalletti (e a Italiano).