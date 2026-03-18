Juve-Vlahovic: patto per il rinnovo fino al 2028, manca solo l'ultimo incastro

Svolta Vlahovic alla Juve: pronto il rinnovo fino al 2028 a 6 milioni più bonus. Resta da sciogliere il nodo commissioni

18 Mar 2026 - 09:53
Dusan Vlahovic © italyphotopress

Dusan Vlahovic © italyphotopress

Dusan Vlahovic e la Juventus hanno raggiunto un'intesa di massima per il rinnovo del contratto fino al 2028 sulla base di un ingaggio da circa 6 milioni di euro più bonus, segnando una svolta definitiva nel rapporto tra il bomber serbo e il club bianconero dopo le incertezze del passato. L'attaccante, pronto a rientrare tra i convocati per la sfida di sabato contro il Sassuolo, ha dato piena apertura al nuovo progetto tecnico, lasciando come ultimo nodo da sciogliere esclusivamente l'accordo sulle commissioni e i premi destinati all'entourage del calciatore. I contatti previsti alla Continassa nei prossimi giorni serviranno a limare i dettagli burocratici di una trattativa ormai in dirittura d'arrivo, con la società decisa a blindare il proprio numero nove per farne il pilastro assoluto del finale di stagione e del futuro prossimo. Lo scrive Tuttosport.

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