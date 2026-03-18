Lautaro Martinez e l'amore per il Racing: "Il mio sogno è tornare"

Lautaro Martinez ha confessato il desiderio di chiudere la carriera al Racing Avellaneda, dichiarando che "sogno di tornare al Racing un giorno e giocarci per almeno per un anno" affinché i suoi figli possano testimoniare l'idillio che lo lega alla tifoseria argentina. Il capitano dell'Inter, pur ribadendo la volontà di onorare i restanti tre anni di contratto in nerazzurro e restare ai vertici del calcio europeo ancora a lungo, mantiene un filo diretto costante con l'ex idolo Diego Milito, con cui programma già un incontro imminente per discutere del futuro e del presente del club di Avellaneda.