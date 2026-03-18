Rivoluzione Inter: Manu Koné e Palestra in cima alla lista per il nuovo ciclo

L'Inter prepara una trasformazione della squadra per la stagione 2026-27, mettendo nel mirino il centrocampista della Roma Manu Koné e l'esterno Marco Palestra come pilastri del nuovo corso tecnico affidato a Cristian Chivu. La dirigenza nerazzurra punta con decisione sul ventiquattrenne francese Koné per dare fisicità alla mediana, sperando di sfruttare le necessità di bilancio dei giallorossi entro giugno, mentre tornerà Stankovic giugno. Per la fascia destra l'obiettivo prioritario è il ventunenne dell'Atalanta Palestra, operazione da circa 50 milioni di euro legata alle possibili partenze di Luis Henrique e Dumfries. Il restyling coinvolgerà ogni reparto: tra i pali il prescelto per il dopo-Sommer è Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham, mentre in difesa, oltre al riscatto di Akanji, si punta sul talento mancino Tarik Muharemovic del Sassuolo e sul centrale Oumar Solet dell'Udinese. Questo piano di rinnovamento, reso necessario dai molti contratti in scadenza della vecchia guardia, potrebbe essere finanziato anche attraverso sacrifici eccellenti, con i nomi di Bastoni e Barella che non sono più considerati incedibili a priori di fronte a offerte irrinunciabili. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.