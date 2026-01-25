Khephren Thuram: "Spalletti è un genio, non andrò mai all'Inter e non vorrei mio fratello qui"

Figlio e fratello d'arte, Khephren Thuram, anima del centrocampo bianconero, si è lasciato andare a una serie di confessioni sulla sua esperienza alla Juve, a partire dalla sua infanzia quando a Torino c'è stato da bambino al seguito di papà Lilian: "Da piccolo ho conosciuto tanti grandi giocatori in salotto. Penso a Vieira, Henry o Tudor, che regalò a me e a mio fratello un robot bellissimo. Antonio Conte non me lo ricordo, ma papà mi ha parlato tanto di lui e della sua personalità da Juve". Alla Gazzetta dello Sport ha ricordato anche il periodo al Barcellona del padre quando, insieme al fratello Marcus, ha avuto modo di vedere da visino dei campioni assoluti: "Quando papà si è trasferito dalla Juventus al Barcellona, lo accompagnavamo spesso all’allenamento. Messi era un ragazzino già fortissimo e una volta ha regalato un paio di scarpe da calcio a Marcus. Ronaldinho, oltre che fenomenale con la palla tra i piedi, era gentile e sempre solare. Io e mio fratello abbiamo preso un po’ il suo sorriso. La vita è bella e bisogna ridere”.