Juve, innesto in dirigenza: ecco l'ex Milan e Roma Massara. Modesto verso l'addio

Dal 2019 al 2023, l'ex centrocampista aveva contribuito al ciclo di ricostruzione e successi del Milan che ha portato al 19esimo scudetto rossonero nel maggio 2022, a 11 anni di distanza dal successo precedente. Sempre come direttore sportivo, Massara aveva lavorato a stretto contatto con l'amministratore delegato Ivan Gazidis e soprattutto con il direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini.