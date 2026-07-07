Juve, innesto in dirigenza: ecco l'ex Milan e Roma Massara. Modesto verso l'addio

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La Juventus accoglie Frederic Massara. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo ad e direttore generale, Giovanni Carnvali.
Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come Francois Modesto, ormai ex direttore tecnico. In casa Juventus, restano in carica il direttore sportivo Marco Ottolini e il director of football strategy Giorgio Chiellini.
L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi.
L'ultima esperienza alla Roma e le frizioni con Gasperini
Massara riparte dalla Juventus a poche settimane di distanza dall'addio alla Roma, certificato a fine maggio. La sua terza esperienza giallorossa, dopo quelle del 2016/17 e del 2018/19, è stata segnata dal ritorno in Champions League del club, ma anche dalle frizioni legate al mercato con l'allenatore Gian Piero Gasperini, che hanno portato anche all'addio di Claudio Ranieri.
Massara e il passato vincente al Milan
Dal 2019 al 2023, l'ex centrocampista aveva contribuito al ciclo di ricostruzione e successi del Milan che ha portato al 19esimo scudetto rossonero nel maggio 2022, a 11 anni di distanza dal successo precedente. Sempre come direttore sportivo, Massara aveva lavorato a stretto contatto con l'amministratore delegato Ivan Gazidis e soprattutto con il direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini.