Juve, novità su Pellegrino: la formula proposta al Parma

07 Lug 2026 - 10:35
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La Juventus ha avviato i primi contatti con il Parma per Mateo Pellegrino, individuato come la principale alternativa ad Alexander Sorloth a causa del muro eretto dall'Atletico Madrid sulla valutazione da oltre 40 milioni di euro del norvegese.

La dirigenza torinese, decisa a regalare a Luciano Spalletti i due attaccanti (l'altro sarebbe Kolo Muani) di peso richiesti per la nuova stagione, ha approfittato del recente summit di mercato con gli emiliani su Daffara per sondare i costi dell'operazione, incassando una richiesta da 30 milioni di euro legata anche alla percentuale del 7,5% sulla futura rivendita spettante al Velez Sarsfield.

Sebbene la cifra non sia proibitiva, il club bianconero punta a non superare il tetto dei 25 milioni di euro e spinge per una formula basata sul prestito con diritto di riscatto per evitare di appesantire i bilanci futuri, scontrandosi tuttavia con la preferenza dei crociati per l'obbligo condizionato; una forbice che la Juventus intende limare al più presto per scongiurare il potenziale inserimento della Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

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