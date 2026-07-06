Calciomercato Juventus, il sogno di Spalletti è Brahim Diaz: il piano per strapparlo al Real Madrid

Portiere, centrocampista e attaccante sono le priorità della Juventus sul mercato ma, se fosse per Luciano Spalletti, ci sarebbe un unico vero colpo che cambierebbe il volto della squadra: Brahim Diaz. Dello spagnolo naturalizzato marocchino, che bene sta facendo ai Mondiali 2026, a Torino si parla da diverso tempo proprio perché è una richiesta che il tecnico bianconero aveva già fatto a Damien Comolli e non è scaduta neppure quando al timone della dirigenza juventina è arrivato Giovanni Carnevali.