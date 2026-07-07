Newcastle pazzo di Manzambi: servono 60 milioni

07 Lug 2026 - 10:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Il Newcastle fa sul serio per Johan Manzambi. I Magpies, secondo quanto riporta David Ornstein sul The Athletic, sono pronti a iniziare la negoziazione con il Friburgo, club che detiene il cartellino del centrocampista classe 2005. Manzambi sta brillando al Mondiale con la Svizzera e la lista delle pretendenti è lunga. Il Newcastle però, al momento, guida la corsa. Manzambi è entusiasta dell'opportunità di giocare in Premier League. Dopo aver venduto Sandro Tonali al Tottenham Hotspur per 100 milioni di sterline, il Newcastle vuole regalare ai tifosi un nuovo acquisto. 

Ultimi video

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

01:05
Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

00:52
Mercato Napoli: Allegri vuole 'scippare' il portiere alla Juventus

Mercato Napoli: Allegri vuole 'scippare' il portiere alla Juventus

01:38
Calciomercato: Fiorentina scatenata, i nomi per Roma e Lazio

Calciomercato: Fiorentina scatenata, i nomi per Roma e Lazio

01:38
Mercato Juventus, c'è un nuovo sogno

Mercato Juventus, c'è un nuovo sogno

01:11
Milan, Amorim atterra a Milano e chiede uno di questi due difensori

Milan, Amorim atterra a Milano e chiede uno di questi due difensori

01:18
Inter-Como: è "guerra" per Khalaili-Chalobah, ma i giocatori…

Inter-Como: è "guerra" per Khalaili-Chalobah, ma i giocatori…

01:27
DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

01:42
DICH LUDI (COMO) DICH

Ludi su Chalobah: "Difensore forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni"

00:33
Mercato, Accomando: "Roma, rinnovo Dybala e su Pellegrini…"

Mercato, Accomando: "Roma, rinnovo Dybala e su Pellegrini…"

01:32
Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

01:23
Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"

Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"

01:33
NAPOLI E MERCATO ALLEGRI RAIMONDI SRV

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

01:01
Mario Gila

Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

02:03
JUVE, MERCATO BALZARINI SRV

La Juve pensa anche a cedere: il Bayern prova il colpo Bremer

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

I più visti di Mercato

Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

 2022/23: Leao (15)

Dopo Tonali il Tottenham piomba su Leao, contatti e apertura. Sullo sfondo c’è anche il Barça

DICH LUDI (COMO) DICH

Ludi su Chalobah: "Difensore forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni"

Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"

Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
 Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré
12:27
Milan, la cessione di Gimenez diventa impossibile: il piano di Amorim per il Bebote
11:33
Roma, tutto fatto per il rinnovo di Dybala: la scadenza e l'ingaggio
11:03
Livorno, Cristiano Lucarelli sarà il nuovo allenatore: accordo a un passo
10:48
Newcastle pazzo di Manzambi: servono 60 milioni
10:35
Juve, novità su Pellegrino: la formula proposta al Parma