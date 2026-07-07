Newcastle pazzo di Manzambi: servono 60 milioni

Il Newcastle fa sul serio per Johan Manzambi. I Magpies, secondo quanto riporta David Ornstein sul The Athletic, sono pronti a iniziare la negoziazione con il Friburgo, club che detiene il cartellino del centrocampista classe 2005. Manzambi sta brillando al Mondiale con la Svizzera e la lista delle pretendenti è lunga. Il Newcastle però, al momento, guida la corsa. Manzambi è entusiasta dell'opportunità di giocare in Premier League. Dopo aver venduto Sandro Tonali al Tottenham Hotspur per 100 milioni di sterline, il Newcastle vuole regalare ai tifosi un nuovo acquisto.