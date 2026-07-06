Calciomercato Juventus, Spalletti al lavoro con una settimana d'anticipo: ecco i tre colpi richiesti a Carnevali

Va bene Ekhator, già preso, va benissimo Muharemovic, che sembra sarà il secondo colpo della Juventus nel mercato estivo 2026 (non contando il riscatto di Boga), ma Luciano Spalletti ora vuole novità anche sui ruoli più scoperti della rosa e per i quali servono profili di esperienza. A una settimana dall'inizio del ritiro, il tecnico bianconero da oggi sarà già al lavoro alla Continassa: di fatto si è accorciato di una settimana le vacanze perché ha una voglia matta di ricominciare dopo la tremenda delusione del finale dello scorso campionato e costruire una squadra che dovrà essere il più competitivo possibile anche se i paletti del settlement agreement potrebbero rendere difficile allestire una rosa per competere da subito per lo scudetto, almeno sulla carta.