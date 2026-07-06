Calciomercato Juventus, Spalletti al lavoro con una settimana d'anticipo: ecco i tre colpi richiesti a Carnevali

I giornali sportivi: lunedì 6 luglio 2026
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Spalletti anticipa il rientro dalle vacanze e fissa le priorità. Da Lobotka a Kolo Muani, tutti i nomi nel mirino dei bianconeri
Va bene Ekhator, già preso, va benissimo Muharemovic, che sembra sarà il secondo colpo della Juventus nel mercato estivo 2026 (non contando il riscatto di Boga), ma Luciano Spalletti ora vuole novità anche sui ruoli più scoperti della rosa e per i quali servono profili di esperienza. A una settimana dall'inizio del ritiro, il tecnico bianconero da oggi sarà già al lavoro alla Continassa: di fatto si è accorciato di una settimana le vacanze perché ha una voglia matta di ricominciare dopo la tremenda delusione del finale dello scorso campionato e costruire una squadra che dovrà essere il più competitivo possibile anche se i paletti del settlement agreement potrebbero rendere difficile allestire una rosa per competere da subito per lo scudetto, almeno sulla carta.
Portiere, centrocampista, attaccante. Queste le priorità, che Giovanni Carnevali conosce bene, di Spalletti ma tutte, per un motivo o l'altro, sono piene di ostacoli. Tra i pali continua il rebus, iniziato ai tempi di Comolli con Alisson, proseguito coi sogni impossibili Svilar e Carnesecchi e poi bloccato (per sempre?) di fronte al prezzo chiesto dall'Aston Villa per il Dibu Martinez. Vicario, che piace pure al Napoli, resta in pole position ma il sondaggio per Suzuki del Parma fa capire come la questione sia di non facile risoluzione.
Tra i tre ruoli, quello che al momento lo preoccupa meno probabilmente è quello del centrocampista centrale dove gli svincolati Goretzka e Kessie restano in standby mentre Spalletti gradirebbe riallenare Lobotka dopo lo scudetto vinto assieme a Napoli.
In attacco il nome non può che essere quello di Randal Kolo Muani, trattativa quasi eterna e partita sin dalla scorsa estate, proseguita in inverno e ancora attuale oggi. L'accordo col Psg sembra sempre vicino ma alla fine l'offerta juventina risulta essere sempre più bassa di ciò che chiedono i campioni d'Europa, che non arretrano di un millimetro. Vogliono almeno 40 milioni, la Juve vorrebbe stare nell'orbita dei 35 milioni: altro lavoro per Carnevali.
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