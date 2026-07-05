Juve, il Mondiale apre a un nuovo obiettivo in porta: idea Suzuki, ma che concorrenza dalla Premier

L'arenarsi dell'affare Alisson ha portato la Juventus a valutazioni su numerosi altri estremi: Carnesecchi è una idea, ma l'Atalanta non ha bisogno di vendere e in ogni caso non si tratterebbe di un affare da chiudere da oggi a domani. Svilar è l'altro grande nome, i bianconeri puntavano sull'urgenza della Roma di vendere causa Fair play finanziario ma la Uefa ha fornito un grande assist ai giallorossi rimandando la data di scadenza di scrittura delle plusvalenze al 31 luglio e dando quindi respiro ai Friedkien per studiare il mercato senza essere presi alla gola. Resta sullo sfondo il nome di Guglielmo Vicario: il portiere è in bilico al Tottenham perché il club punta su Kinsky ma ha preso anche l'esperto Dubravka. Il ritorno in Italia, quindi, non è impossibile per il classe 1996. Giovanni Carnevali, da grande esperto e conoscitore di mercato quale è, sa benissimo che una grande squadra ha bisogno di una testa e di una coda: portiere e centravanti non si possono sbagliare per nessun motivo, pena una stagione di sofferenza. E se l'obiettivo punta è ormai chiaro, Kolo Muani, quello portiere è ancora in ballo e dovrà necessariamente subire una accelerazione.