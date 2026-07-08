Juve, incontro a Milano con l'Udinese: nel mirino c'è Solet. Summit anche per Dibu Martinez

In attesa del momento giusto per piazzare il colpo sul fronte centravanti (Carnevali ha tenuto aperto anche la porta per Sorloth), la Juventus continua a sondare il mercato. Anche quello dei difensori come conferma l'incontro andato in scena nella mattinata di mercoledì tra i dirigenti dell'Udinese e l'ad della Vecchia Signora in centro a Milano. Al centro dei discorsi Omar Solet, difensore dei friulani e ancora nei radar di Inter e Como. Nessuna delle due ha affondato il colpo nelle scorse settimane e adesso a farci un pensiero è la stessa Juve.