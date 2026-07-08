MANOVRE BIANCONERE

Juve, incontro a Milano con l'Udinese: nel mirino c'è Solet. Summit anche per Dibu Martinez

Mossa a sorpesa di Carnevali: l'acquisto del difensore francese è legato l'addio di Bremer

08 Lug 2026 - 13:07
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In attesa del momento giusto per piazzare il colpo sul fronte centravanti (Carnevali ha tenuto aperto anche la porta per Sorloth), la Juventus continua a sondare il mercato. Anche quello dei difensori come conferma l'incontro andato in scena nella mattinata di mercoledì tra i dirigenti dell'Udinese e l'ad della Vecchia Signora in centro a Milano. Al centro dei discorsi Omar Solet, difensore dei friulani e ancora nei radar di Inter e Como. Nessuna delle due ha affondato il colpo nelle scorse settimane e adesso a farci un pensiero è la stessa Juve.

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I bianconeri si sono informati sulle condizioni del possibile affare, legato naturalmente alla cessione di Bremer. Sul brasiliano, valutato circa 50 milioni di euro, ci sono da tempo gli occhi del Bayern Monaco. A conti fatti la metà di quanto l'Udinese valuta lo stesso Solet. Carnevali, accompagnato da Ricky Massara, ha avuto un summit anche con Vlado Lemic, intermediario all'opera per portare Emiliano Martinez a Torino. Il numero uno dell'Aston Villa, che dagli Usa ha allontanato ogni voce "Penso solo al Mondiale", è tra i principali candidati per la successione di Di Gregorio al pari di Vicario e Carnesecchi. Senza dimenticare Suzuki del Parma, corteggiato anche in Premier League. Il problema principale sul fronte Dibu Martinez resta la richiesta dei Villans che puntano a incassare almeno di 15 milioni di euro dalla cessione dell'argentino.

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© IPA | DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN
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