Juve, Pietrelli ceduto in prestito al Vicenza

Il L.R. Vicenza ha acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, Alessandro Pietrelli, classe 2003, dalla Juventus. L'accordo prevede il prestito con diritto di riscatto da parte del club veneto e contro opzione da parte di quello bianconero. Ruolo esterno destro, Pietrelli nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Venezia, con la quale ha conquistato la promozione in serie A, scendendo in campo 9 volte con 1 assist. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, in carriera ha vestito anche le maglie di Feralpi Salò, collezionando 57 presenze con 6 reti e 6 assist, e Juventus Next Gen, con 15 presenze, 4 gol e 2 assist.