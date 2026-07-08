Serie B, Insigne alla Sampdoria: visite e firma per una stagione

Visite mediche e firma sul contratto per Lorenzo Insigne, classe 1991, primo colpo di mercato della Sampdoria allenata da Bernardo Corradi. L'ex attaccante della nazionale, campione d'Europa nel 2021 e del Napoli, che nella seconda parte dello scorso campionato ha vestito la maglia del Pescara dove ha raccolto 13 presenze con 5 gol senza riuscire però ad evitare la retrocessione degli abruzzesi, è arrivato nella notte a Genova e questa mattina ha sostenuto le visite mediche di rito presso la Casa della Salute di Genova Quarto.
Al termine ha raggiunto il centro sportivo Mugnaini di Bogliasco per la firma sul contratto che lo legherà alla Sampdoria per una stagione con opzione per un ulteriore anno e per visionare le strutture che lo ospiteranno per il prossimo campionato.
Il suo arrivo ha diviso però i tifosi della Sampdoria. Molti considerano l'ex nazionale un ottimo colpo ma in tanti non hanno dimenticato alcuni suoi atteggiamenti come un gesto dopo un gol nel 2017 con la maglia del Napoli e anche quanto accaduto proprio in questa stagione quando indossava la maglia del Pescara e vi fu una discussione con il difensore della Sampdoria Di Pardo durante la gara tra Pescara e Sampdoria con Insigne che accusò Di Pardo di aver esagerato con i festeggiamenti dopo il gol dei blucerchiati segnato da Depaoli.