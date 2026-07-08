Serie B, Insigne alla Sampdoria: visite e firma per una stagione

Visite mediche e firma sul contratto per Lorenzo Insigne, classe 1991, primo colpo di mercato della Sampdoria allenata da Bernardo Corradi. L'ex attaccante della nazionale, campione d'Europa nel 2021 e del Napoli, che nella seconda parte dello scorso campionato ha vestito la maglia del Pescara dove ha raccolto 13 presenze con 5 gol senza riuscire però ad evitare la retrocessione degli abruzzesi, è arrivato nella notte a Genova e questa mattina ha sostenuto le visite mediche di rito presso la Casa della Salute di Genova Quarto.