MANOVRE BIANCONERE

Juventus, doppio colpo "rossonero" per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo Hernandez

I bianconeri propongono un ingaggio da 5 milioni al centrocampista, svincolato dopo i Mondiali. Suggestione legata all'esterno in caso di addio di Cambiaso

07 Lug 2026 - 12:41
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La Juventus pensa a due ex Milan, oggi in Arabia Saudita. L'ad Giovanni Carnevali e il nuovo responsabile dell'area tecnica Frederic Massara hanno messo nel mirino Franck Kessie e sono tentati dalla suggestione che porterebbe a Theo Hernandez.

Kessie, l'offerta della Juve

 La dirigenza bianconera è rimasta soddisfatta dalle prestazioni di Kessie ai Mondiali 2026. Nelle quattro partite giocate con la Costa d'Avorio (eliminata dalla Norvegia ai sedicesimi di finale), il centrocampista ha cancellato i dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo le tre stagioni con l'Al Ahli, in un campionato non competitivo come quelli europei. Gli osservatori bianconeri lo avevano già osservato con attenzione anche durante la Coppa d'Africa di gennaio e i due responsi hanno convinto Giovanni Carnevali a formulare una prima offerta all'ex Milan e Atalanta, svincolato da una settimana: ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Lo scrive La Stampa.

Kessie non ha ancora dato una risposta, anche perché dopo tre anni a 14 milioni di stipendio sa che dovrà ridurselo ma non fino ad arrivare a quasi un terzo: l'obiettivo sarebbe guadagnare 8 milioni l'anno. Cifra che, comunque, in Serie A nessuno sarebbe disposto a corrispondergli, neppure Atalanta, Roma e Napoli che restano vigili sul giocatore. L'alternativa in mediana porta a Goretzka, pure lui svincolato, anche se prima la Juve vorrebbe liberare qualche casella nel reparto: almeno un paio di quelle occupate da Arthur, Douglas Luiz, Koopmeiners e Miretti.

Suggestione Theo Hernandez per la Juve

 Altra pista è quella legata a Theo Hernandez, al momento tesserato per l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il francese ha voglia di tornare in Italia, anche per via della moglie italiana, ma dovrebbe pesantemente ridursi l'ingaggio da 20 milioni l'anno che percepisce ora in Arabia. La suggestione è legata soprattutto al nuovo dirigente bianconero Frederic Massara, che lo aveva acquistato per il Milan, insieme a Maldini, nel 2019 e con cui Theo ha mantenuto buoni rapporti. 

Molto dipenderà anche dalle uscite: in caso di addio di Cambiaso, la Juve potrebbe farsi avanti per Theo (che piace pure al Como, lo aveva cercato a gennaio 2025), che ha lasciato i rossoneri solamente un anno fa, nell'estate 2025. 

I giornali sportivi: martedì 7 luglio 2026

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