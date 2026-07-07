Manovre bianconere

Juventus, parla Carnevali: "Porte aperte per Sorloth, Kolo Muani difficile: richieste molto elevate"

L'amministratore delegato ha illustrato la visione della Juventus sul mercato, la situazione attaccanti e quella relativa all'organigramma dirigenziale

07 Lug 2026 - 19:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali intervistato da Sky ha parlato del mercato bianconero, toccando il tema attacco: "Non abbiamo alzato l'offerta per Kolo Muani, loro non abbassano la richiesta e quindi la distanza rimane ampia. Facciamo anche altre valutazioni perché non dobbiamo sbagliare, ma le porte sono aperte per tanti giocatori. Sorloth? Si tratta di uno di questi giocatori". Incalzato sul tema Bruno Fernandes possibile colpo della Juventus ha commentato: "Al momento non c'è nulla, noi dobbiamo avere visione globale e come sapete le cose possono cambiare da un giorno all'altro". Ha parlato anche di Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina e candidato alla porta bianconera: "Al momento sta giocando, stiamo facendo valutazioni". E Vlahovic? "Non abbiamo più incontrato il giocatore, ma tutto può cambiare, il mercato è difficile e complesso. L'importante è fare le cose giuste."

Leggi anche

Juventus, doppio colpo "rossonero" per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo Hernandez

L'ad della Juventus ha parlato anche dell'arrivo di Ricky Massara nell'organigramma societario: "Sono contento del suo arrivo, perché è un tassello importante per fare ciò che dobbiamo fare prima di pensare al campo, cioè costruire la formazione che sta dietro e deve assemblare una squadra vincente. Massara sarà a capo dell'area calcio, ed è confermato anche Marco Ottolini come direttore sportivo. Lavoriamo a questa parte, poi pensiamo al campo" ha detto Carnevali.

Ultimi video

01:42
DICH LUDI (COMO) DICH

Ludi su Chalobah: "Difensore forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni"

00:41
Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

00:47
Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"

Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"

00:26
Gila-Milan: arriva il rilancio decisivo

Gila-Milan: arriva il rilancio decisivo

00:39
Mercato Roma: attenzione, c'è una novità sull'affare Greenwood

Mercato Roma: attenzione, c'è una novità sull'affare Greenwood

00:38
Kolo Muani-Juve: la formula va bene, il prezzo no

Kolo Muani-Juve: la formula va bene, il prezzo no

01:04
Mercato Inter: "Khalaili-Chalobah, una notizia buona e una cattiva"

Mercato Inter: "Khalaili-Chalobah, una notizia buona e una cattiva"

00:51
Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

01:05
Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

00:52
Mercato Napoli: Allegri vuole 'scippare' il portiere alla Juventus

Mercato Napoli: Allegri vuole 'scippare' il portiere alla Juventus

01:38
Calciomercato: Fiorentina scatenata, i nomi per Roma e Lazio

Calciomercato: Fiorentina scatenata, i nomi per Roma e Lazio

01:38
Mercato Juventus, c'è un nuovo sogno

Mercato Juventus, c'è un nuovo sogno

01:11
Milan, Amorim atterra a Milano e chiede uno di questi due difensori

Milan, Amorim atterra a Milano e chiede uno di questi due difensori

01:18
Inter-Como: è "guerra" per Khalaili-Chalobah, ma i giocatori…

Inter-Como: è "guerra" per Khalaili-Chalobah, ma i giocatori…

01:27
DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

01:42
DICH LUDI (COMO) DICH

Ludi su Chalobah: "Difensore forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

 2022/23: Leao (15)

Dopo Tonali il Tottenham piomba su Leao, contatti e apertura. Sullo sfondo c’è anche il Barça

DICH LUDI (COMO) DICH

Ludi su Chalobah: "Difensore forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:05
Lazio, Sergi Dominguez primo nome per sostituire Gila
Mario Gila
17:11
Milan, intesa totale con la Lazio per Gila: affare chiuso, secondo colpo per Amorim
 Rafael Leao
15:47
Milan, arrivano indizi sul futuro di Leao direttamente dai social
14:02
Besiktas, colpo Nubel per la porta: le cifre dell'accordo con il Bayern Monaco
13:27
De Silvestri prolunga con il Bologna fino al 2027