Juventus, parla Carnevali: "Porte aperte per Sorloth, Kolo Muani difficile: richieste molto elevate"
L'amministratore delegato ha illustrato la visione della Juventus sul mercato, la situazione attaccanti e quella relativa all'organigramma dirigenziale
L'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali intervistato da Sky ha parlato del mercato bianconero, toccando il tema attacco: "Non abbiamo alzato l'offerta per Kolo Muani, loro non abbassano la richiesta e quindi la distanza rimane ampia. Facciamo anche altre valutazioni perché non dobbiamo sbagliare, ma le porte sono aperte per tanti giocatori. Sorloth? Si tratta di uno di questi giocatori". Incalzato sul tema Bruno Fernandes possibile colpo della Juventus ha commentato: "Al momento non c'è nulla, noi dobbiamo avere visione globale e come sapete le cose possono cambiare da un giorno all'altro". Ha parlato anche di Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina e candidato alla porta bianconera: "Al momento sta giocando, stiamo facendo valutazioni". E Vlahovic? "Non abbiamo più incontrato il giocatore, ma tutto può cambiare, il mercato è difficile e complesso. L'importante è fare le cose giuste."
L'ad della Juventus ha parlato anche dell'arrivo di Ricky Massara nell'organigramma societario: "Sono contento del suo arrivo, perché è un tassello importante per fare ciò che dobbiamo fare prima di pensare al campo, cioè costruire la formazione che sta dietro e deve assemblare una squadra vincente. Massara sarà a capo dell'area calcio, ed è confermato anche Marco Ottolini come direttore sportivo. Lavoriamo a questa parte, poi pensiamo al campo" ha detto Carnevali.