Lazio, anche Lazzari può lasciare: si muove il Monza

08 Lug 2026 - 12:15
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© italyphotopress

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Il futuro di Manuel Lazzari potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il terzino ha ancora un anno di contratto ma i molteplici infortuni dell'ultima stagione potrebbero spingere il club ad aggiungerlo alla lista dei partenti dopo Romagnoli, Provedel e Gila. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle ultime ore il Monza ha mostrato grande interesse per l'ex Spal e vuole provare a portarlo in Brianza per regalare a Ivan Juric un rinforzo di esperienza in vista del ritorno in Serie A. Ora bisognerà trovare un accordo con i biancocelesti e il presidente Lotito. 

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