Il dietrofront di Vlahovic: porte aperte alla Juve, ma alle condizioni di Carnevali

La vera novità è che Vlahovic si è mosso in prima persona, scavalcando l'intermediazione del padre Milos. Il serbo ha chiamato direttamente i vertici bianconeri per chiedere un appuntamento, pronto a risedersi al tavolo accettando le condizioni del club. Sullo sfondo c'è il no secco alla ricca proposta del Besiktas e la mancanza di alternative top in Europa. Dusan vuole la Juve, tanto da non aver mai svuotato l'armadietto alla Continassa e mantenendo la dicitura "Juventus" nella sua bio Instagram. Si sta già allenando duramente con un preparatore personale per farsi trovare pronto per il ritiro del 13 luglio, e ha riallacciato i contatti anche con i vecchi compagni di spogliatoio.