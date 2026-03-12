Bastoni bandiera Inter: no ai top club, verso il rinnovo fino al 2030
Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni vuole legare il proprio futuro ai colori nerazzurri fino al 2030, respingendo il pressing estivo di colossi come Barcellona e Manchester United. I dialoghi per il prolungamento contrattuale sono già entrati nel vivo negli ultimi giorni, confermando la volontà del centrale azzurro di non farsi ammaliare dalle "sirene dei top club stranieri" per diventare una colonna portante del club di Viale della Liberazione. La mossa della dirigenza milanese punta a blindare uno dei pezzi pregiati dello scacchiere tattico di Chivu ben prima dell'apertura del mercato, trasformando l'interesse internazionale in una definitiva dichiarazione d'amore che pone il calciatore al centro del progetto tecnico a lungo termine, spegnendo sul nascere ogni possibile asta milionaria. Lo scrive il Giornale.