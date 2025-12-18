Milan, minaccia MLS per Lewandowski: ma l'agente è lo stesso di...

Il Chicago Fire piomba sull'attaccante del Barcellona. I rossoneri, però, possono sperare in Pini Zahavidi Redazione
Il futuro di Robert Lewandowski è ancora un rebus tutto da risolvere. L'attaccante del Barcellona, 37 anni compiuti lo scorso agosto, andrà in scadenza a giugno 2026 ma il rinnovo sembra ormai improbabile. Il profilo del polacco fa gola a moltissime squadre: nessuno vuole perdere l'occasione di tesserare a parametro zero un centravanti da oltre 700 gol in carriera tra club e nazionale.
Tra queste c'è anche il Milan: i rossoneri starebbero valutando un'operazione simile a quella che ha portato Luka Modric in Italia la scorsa estate. Per gennaio il Diavolo si è già assicurato Niclas Füllkrug, ma se vuole andare fino in fondo anche per Lewandowski deve necessariamente accelerare i tempi.
Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, in MLS il Chicago Fire si starebbe muovendo con decisione. Gregg Berhalter (ex ct USA e oggi ds del club) avrebbe incontrato l'attaccante e il suo entourage in un hotel di Barcellona per presentare a Lewandowski il progetto della franchigia americana.
Quello che spaventa di più il Milan è la proposta economica di Chicago: si parla di un'offerta milionaria e di bonus extra legati ad attività commerciali. Il polacco al momento non ha ancora preso una decisione ma non ha neppure chiuso la porta a un'avventura a stelle e strisce.
Il Diavolo, però, non demorde e può contare anche su aspetti non così secondari. Come evidenziato da Calciomercato.com, l'operazione a gennaio resta infattibile ma in estate potrebbe essere percorribile grazie ai buoni rapporti con Pini Zahavi, agente di Lewandowski ma anche di Silvano Vos (arrivato al Milan nel 2024) e di Christopher Nkunku.