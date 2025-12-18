Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre rossonere

Milan, minaccia MLS per Lewandowski: ma l'agente è lo stesso di...

Il Chicago Fire piomba sull'attaccante del Barcellona. I rossoneri, però, possono sperare in Pini Zahavi

di Redazione
18 Dic 2025 - 12:14

Il futuro di Robert Lewandowski è ancora un rebus tutto da risolvere. L'attaccante del Barcellona, 37 anni compiuti lo scorso agosto, andrà in scadenza a giugno 2026 ma il rinnovo sembra ormai improbabile. Il profilo del polacco fa gola a moltissime squadre: nessuno vuole perdere l'occasione di tesserare a parametro zero un centravanti da oltre 700 gol in carriera tra club e nazionale. 

Tra queste c'è anche il Milan: i rossoneri starebbero valutando un'operazione simile a quella che ha portato Luka Modric in Italia la scorsa estate. Per gennaio il Diavolo si è già assicurato Niclas Füllkrug, ma se vuole andare fino in fondo anche per Lewandowski deve necessariamente accelerare i tempi. 

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, in MLS il Chicago Fire si starebbe muovendo con decisioneGregg Berhalter (ex ct USA e oggi ds del club) avrebbe incontrato l'attaccante e il suo entourage in un hotel di Barcellona per presentare a Lewandowski il progetto della franchigia americana. 

Quello che spaventa di più il Milan è la proposta economica di Chicago: si parla di un'offerta milionaria e di bonus extra legati ad attività commerciali. Il polacco al momento non ha ancora preso una decisione ma non ha neppure chiuso la porta a un'avventura a stelle e strisce

Il Diavolo, però, non demorde e può contare anche su aspetti non così secondari. Come evidenziato da Calciomercato.com, l'operazione a gennaio resta infattibile ma in estate potrebbe essere percorribile grazie ai buoni rapporti con Pini Zahavi, agente di Lewandowski ma anche di Silvano Vos (arrivato al Milan nel 2024) e di Christopher Nkunku

Leggi anche

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

robert lewandowski
barcellona
chicago fire
milan

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

 Dusan Vlahovic

A giugno poi tutto su Vlahovic, accordo vicino per il trasferimento a costo zero

10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan-Füllkrug, c'è l'intesa di massima: Tare lo ha bloccato ma resta a caccia di opportunità

Loftus Cheek tende la mano alla Lazio: la mossa dell'inglese per lasciare il Milan e ritrovare Sarri

Allegri: "Gimenez si opera, valuteremo il mercato". E Tare chiude per il prestito di Fullkrug

Il Milan blinda Saelemaekers: intesa per il rinnovo con aumento. I dettagli

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:00
Genoa, Carboni verso il rientro all'Inter: su di lui Parma e Sassuolo
11:07
Torino, Israel non convince: si pensa a Turati
10:04
Thiago Silva lascia il Fluminense, in vista ritorno in Europa
09:31
Brasile, Botafogo esonera tecnico Davide Ancelotti
23:35
Liverpool, Guéhi primo obiettivo per gennaio