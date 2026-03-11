Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid

Tudor ha pronunciato il classico "no comment" quando gli è stato chiesto se meritasse di mantenere il suo incarico, ma in 26 giorni alla guida degli Spurs, in lotta per non retrocedere, non ha portato alcun miglioramento nè al gioco né ai risultati, sottolineano i media britannici. Così si fanno insistenti le voci di un possibile ritorno di Mauricio Pochettino, che ieri era allo Stadio Metropolitano per assistere alla partita.