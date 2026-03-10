Il Napoli su Tiago Gabriel, arriva la conferma del Lecce: "Non posso smentire"

10 Mar 2026 - 19:08
Arrivato al Lecce nel gennaio del 2025, Tiago Gabriel è diventato rapidamente una colonna del Lecce che adesso va a caccia della salvezza in Serie A. In estate il centrale è destinato a salutare il Salento per il grande salto: non è da escludere che il classe 2004 si trasferisca in una big italiano come ha fatto intendere Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce. "Sta dimostrando di avere grandi potenzialità - ha detto l'esperto dirigente a Radio Kiss Kiss -. A gennaio c'erano offerte importanti ma non abbiamo voluto cederlo. Non smentisco l'interesse del Napoli".  

