MANOVRE NERAZZURRE

Calciomercato Inter, Khalaili esce allo scoperto con l'Union SG: voglio i nerazzurri, liberatemi subito

Anan Khalaili vuole l'Inter e chiede  all'Union SG di essere liberato in fretta. Ballano un paio di milioni, ecco quando si può chiudere

06 Lug 2026 - 09:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Un tassello alla volta Anan Khalaili si avvicina sempre più all'Inter. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri.

Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure Chivu: tra una settimana inizia il ritiro dei Campioni d'Italia e avere il sostituto di Dumfries dal giorno uno sarebbe importante poiché il ruolo, così delicato e importante nel 3-5-2, necessita di tempo per imparare nuovi meccanismi.

Resta quindi da convincere l'Union SG che fino a qualche giorno fa era ingolosito dalla possibilità di aprire un'asta italiana tra Inter e Napoli ma, una volta capito che gli azzurri si erano defilati, dovrà necessariamente trattare solo coi nerazzurri. L'affare è impostato su una cifra, bonus inclusi, che gravita attorno ai 25 milioni di euro: i belgi sperano di spuntarne un paio in più, le prossime ore saranno decisive con l'Inter che conta di chiudere entro questa settimana.

I giornali sportivi: lunedì 6 luglio 2026

1 di 29
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

anan khalaili
inter
trattativa

Ultimi video

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

01:42
DICH LUDI (COMO) DICH

Ludi su Chalobah: "Difensore forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni"

00:33
Mercato, Accomando: "Roma, rinnovo Dybala e su Pellegrini…"

Mercato, Accomando: "Roma, rinnovo Dybala e su Pellegrini…"

01:32
Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

01:23
Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"

Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"

01:33
NAPOLI E MERCATO ALLEGRI RAIMONDI SRV

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

01:01
Mario Gila

Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

02:03
JUVE, MERCATO BALZARINI SRV

La Juve pensa anche a cedere: il Bayern prova il colpo Bremer

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

01:40
Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

02:23
Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

02:38
Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

00:56
Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

01:53
Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

01:33
Juventus, ecco Ekhator

Juventus, ecco Ekhator

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

I più visti di Inter

Trevoh Chalobah

Chalobah, un campione del mondo che sa già come segnare... alla Juve

 

L'Inter prova a uscire dall'angolo con Chalobah e Khalaili. Ma Como e Napoli...

Anan Khalaili

Khalaili-Inter avanti tutta: si lavora all'accordo, balla ancora qualche milione

L'Inter ha il sì di Chalobah: il giocatore dà un canale preferenziale. Il Como resta alla finestra

Anan Khalaili

Khalaili salta l'amichevole dell'Union SG: sempre più vicino l'accordo con l'Inter

Ausilio, Giuntoli e Ludi allo stesso tavolo: tutti i retroscena di una serata tra mercato e abbracci

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Guglielmo VICARIO, Tottenham
08:56
Juve, che assist del Tottenham: Vicario torna in pole tra i pali
Dragusin
20:06
Colpo Fiorentina, tutto fatto per Dragusin: arriva in prestito con obbligo di riscatto, le cifre
Stefan de Vrij si era procurato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra  a inizio agosto
17:57
De Vrij: "Con l'Inter l'anno scorso ho giocato poco, al Panathinaikos per tornare importante"
16:26
Roma, c'è l'accordo per il rinnovo di Zeki Celik
15:51
Napoli: nuovi contatti con Federico Gatti