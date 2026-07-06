Calciomercato Inter, Khalaili esce allo scoperto con l'Union SG: voglio i nerazzurri, liberatemi subito

I giornali sportivi: lunedì 6 luglio 2026
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Anan Khalaili vuole l'Inter e chiede all'Union SG di essere liberato in fretta. Ballano un paio di milioni, ecco quando si può chiudere
Un tassello alla volta Anan Khalaili si avvicina sempre più all'Inter. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri.
Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure Chivu: tra una settimana inizia il ritiro dei Campioni d'Italia e avere il sostituto di Dumfries dal giorno uno sarebbe importante poiché il ruolo, così delicato e importante nel 3-5-2, necessita di tempo per imparare nuovi meccanismi.
Resta quindi da convincere l'Union SG che fino a qualche giorno fa era ingolosito dalla possibilità di aprire un'asta italiana tra Inter e Napoli ma, una volta capito che gli azzurri si erano defilati, dovrà necessariamente trattare solo coi nerazzurri. L'affare è impostato su una cifra, bonus inclusi, che gravita attorno ai 25 milioni di euro: i belgi sperano di spuntarne un paio in più, le prossime ore saranno decisive con l'Inter che conta di chiudere entro questa settimana.
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