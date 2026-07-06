Calciomercato Inter, Khalaili esce allo scoperto con l'Union SG: voglio i nerazzurri, liberatemi subito

Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure Chivu: tra una settimana inizia il ritiro dei Campioni d'Italia e avere il sostituto di Dumfries dal giorno uno sarebbe importante poiché il ruolo, così delicato e importante nel 3-5-2, necessita di tempo per imparare nuovi meccanismi.