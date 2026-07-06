Juve su Zaniolo, avviati i contatti col procuratore

I dirigenti bianconeri Giovanni Carnevali e Marco Ottolini intendono sfruttare il muro contro muro tra il calciatore e l'Udinese, con le parti distanti sull'adeguamento dell'ingaggio a 2 milioni di euro a stagione promesso da un vecchio accordo verbale e non formalizzato dal club friulano, che ha comunque riscattato il cartellino dal Galatasaray per 5 milioni mantenendo il 50% sulla futura rivendita.