Juve su Zaniolo, avviati i contatti col procuratore

La Juventus ha avviato i primi contatti con Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, individuando nel trequartista classe '99 la principale alternativa a Brahim Diaz qualora la trattativa con il Real Madrid dovesse prolungarsi fino agli ultimi giorni di mercato.
I dirigenti bianconeri Giovanni Carnevali e Marco Ottolini intendono sfruttare il muro contro muro tra il calciatore e l'Udinese, con le parti distanti sull'adeguamento dell'ingaggio a 2 milioni di euro a stagione promesso da un vecchio accordo verbale e non formalizzato dal club friulano, che ha comunque riscattato il cartellino dal Galatasaray per 5 milioni mantenendo il 50% sulla futura rivendita.
Sebbene la pista sia destinata ad accendersi concretamente ad agosto per dare priorità ad altri reparti, la Juventus si tiene pronta a lanciare un assalto da 15 milioni di euro per anticipare la concorrenza del Milan, forte del gradimento di Zaniolo per la permanenza in Italia e della possibilità di inserire nell'operazione con la famiglia Pozzo contropartite gradite come i cartellini di Cabal e Adzic per sbloccare l'affare ed evitare una logorante telenovela estiva. Lo scrive Tuttosport.