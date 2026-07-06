Juve su Zaniolo, avviati i contatti col procuratore

La Juventus piomba su Nicolò Zaniolo: contatti avviati con l'agente. I bianconeri pronti a sfruttare la rottura totale tra il giocatore e l'Udinese

06 Lug 2026 - 10:00
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Nicolò Zaniolo © italyphotopress

Nicolò Zaniolo © italyphotopress

La Juventus ha avviato i primi contatti con Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, individuando nel trequartista classe '99 la principale alternativa a Brahim Diaz qualora la trattativa con il Real Madrid dovesse prolungarsi fino agli ultimi giorni di mercato.

I dirigenti bianconeri Giovanni Carnevali e Marco Ottolini intendono sfruttare il muro contro muro tra il calciatore e l'Udinese, con le parti distanti sull'adeguamento dell'ingaggio a 2 milioni di euro a stagione promesso da un vecchio accordo verbale e non formalizzato dal club friulano, che ha comunque riscattato il cartellino dal Galatasaray per 5 milioni mantenendo il 50% sulla futura rivendita.

Sebbene la pista sia destinata ad accendersi concretamente ad agosto per dare priorità ad altri reparti, la Juventus si tiene pronta a lanciare un assalto da 15 milioni di euro per anticipare la concorrenza del Milan, forte del gradimento di Zaniolo per la permanenza in Italia e della possibilità di inserire nell'operazione con la famiglia Pozzo contropartite gradite come i cartellini di Cabal e Adzic per sbloccare l'affare ed evitare una logorante telenovela estiva. Lo scrive Tuttosport.

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