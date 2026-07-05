De Vrij: "Con l'Inter l'anno scorso ho giocato poco, al Panathinaikos per tornare importante"

05 Lug 2026 - 17:57
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Stefan de Vrij si era procurato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra  a inizio agosto © Getty Images

Stefan de Vrij si era procurato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra  a inizio agosto © Getty Images

Stefan De Vrij, intervistato da ESPN, ha spiegato il perché del suo approdo al Panathinaikos: "Mi trovavo in vacanza ad Atene, è stato allora che ho iniziato a pensarci seriamente. Il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo, l'anno scorso non ho giocato molto all'Inter. Poi ho scoperto questo bellissimo club storico che non vince trofei da molto tempo: stanno lavorando a un progetto molto valido e hanno imboccato la strada giusta con un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo allenatore giovane e moderno. La cosa mi ha attratto".

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