Roma, c'è l'accordo per il rinnovo di Zeki Celik

Uno dei dossier sulla scrivania di Tony D'Amico, quello dei rinnovi, chiude un capitolo: Zeki Celik ha trovato l'accordo con i giallorossi per rinnovare il proprio contratto. Il turco, salito di rendimento in maniera vertiginosa sotto la guida di Gasperini, è diventato uno dei suoi fedelissimi in appena una stagione. L'ex allenatore dell'Atalanta ha voluto confermare nell'organico l'esterno anche per esperienza e in vista dell'avventura Champions. Ora la palla passa alle situazioni Dybala, Pellegrini e Mancini: il primo è un rinnovo praticamente fatto, gli altri due sono in ballo e andranno sistemati in volata prima del ritiro in un senso o nell'altro.