L'Inter prova a uscire dall'angolo con Chalobah e Khalaili. Ma Como e Napoli...

Provedel a parte, i nomi intorno a cui ruota nell'immediato il mercato dell'Inter sono quelli di Khalaili e Chalobah. A parte Provedel perché a quanto risulta, e al netto di un mercato interista in cui nulla può essere mai dato per scontato o assodato, per il portiere biancoceleste ormai ci siamo: la trattativa con la Lazio è praticamente chiusa. Per l'esterno dell'Union SG e per il difensore del Chelsea, c'è da fare invece i conti con il Napoli e con il Como (club quest'ultimo molto attivo e 'forte' in sede di trattative, lo insegnano le ultime operazioni per Nico Paz e Liberali).