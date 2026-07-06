Juve, che assist del Tottenham: Vicario torna in pole tra i pali

Guglielmo Vicario è balzato in cima alle preferenze della Juventus per il ruolo di nuovo portiere, grazie all'apertura del Tottenham a un prestito con diritto di riscatto. L'ottimo rapporto qualità-prezzo consentirebbe a Giovanni Carnevali di risparmiare preziose risorse economiche da reinvestire nel reparto offensivo.
Sfumato l'assalto da 40 milioni di euro per Svilar a causa del no secco della Roma e registrate le complessità per arrivare al giapponese Suzuki del Parma, la pista che porta a Londra sponda Spurs si profila come la soluzione più concreta e sostenibile per completare la rosa juventina. Lo scrive il Corriere dello Sport.