Juve, che assist del Tottenham: Vicario torna in pole tra i pali

Guglielmo Vicario è in pole per diventare il nuovo portiere della Juventus. Prestito con diritto dal Tottenham: ecco la strategia di Carnevali.

06 Lug 2026 - 08:56
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Guglielmo VICARIO, Tottenham © IPA

Guglielmo VICARIO, Tottenham © IPA

Guglielmo Vicario è balzato in cima alle preferenze della Juventus per il ruolo di nuovo portiere, grazie all'apertura del Tottenham a un prestito con diritto di riscatto. L'ottimo rapporto qualità-prezzo consentirebbe a Giovanni Carnevali di risparmiare preziose risorse economiche da reinvestire nel reparto offensivo.

Sfumato l'assalto da 40 milioni di euro per Svilar a causa del no secco della Roma e registrate le complessità per arrivare al giapponese Suzuki del Parma, la pista che porta a Londra sponda Spurs si profila come la soluzione più concreta e sostenibile per completare la rosa juventina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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