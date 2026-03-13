VERSO INTER-ATALANTA

Thuram, ora o mai più: prova da big contro la Dea per tenersi l'Inter, la Juve alla finestra

Il francese, anche a causa dell'assenza di Lautaro, è chiamato ad alzare il livello. In palio c'è anche il suo futuro in nerazzurro

13 Mar 2026 - 09:58
Il sorriso non manca mai. Anche se il rendimento degli ultimi mesi suggerirebbe tutt'altro spirito, Marcus Thuram non ha perso il suo proverbiale buon umore. E dire che la settimana appena trascorsa non è stata delle migliori: il figlio di Lillian, già nel mirino dei tifosi nerazzurri per una stagione sotto le aspettative, è stato ulteriormente bersagliato per l'assenza nel derby a causa di una febbre. Un forfait pesantissimo considerando anche l'infortunio di Lautaro Martinez. L'attacco dell'Inter nella stracittadina è stato quindi affidato ai giovani Pio Esposito e Yoan Ange Bonny con i risultati che tutti hanno visto: i nerazzurri non sono mai riusciti a sfondare il muro rossonero. 

Protagonista contro la Dea

 E allora adesso che i punti di vantaggio sui cugini si sono ridotti a 7, il mondo Inter chiede a Tikus di salire sui pedali. Il francese è chiamato a una prestazione da leader nella delicatissima sfida di sabato pomeriggio contro l'Atalanta. Una buona prova allontanerebbe anche le nubi che si stanno facendo capolino sul futuro di Thuram: nelle ultime settimane sono uscite diverse voci su una sua possibile addio all'Inter a fine stagione. E nonostante l'annata negativa, la fila di pretendenti per Marcus sarebbe già lunghissima: in prima fila le potenze della Premier e, soprattutto, la Juventus.

Inter, Ausilio allo stadio per Atalanta-Bayern: da Goretzka a Carnesecchi, i nomi in ballo per l'estate

Feeling Juve

 Il legame tra la famiglia Thuram e il bianconero è chiaro a tutti: non solo papà Lillian in passato, oggi a Torino c'è anche il fratellino Khéphren e parte della dirigenza juventina avrebbe piacere a ricongiungerli. Non è un segreto che alla Continassa siano alla ricerca di un 9 di alto livello da affiancare a Vlahovic nella prossima stagione ma, in questo momento, non c'è un profilo in vantaggio sugli altri. 

Bodo a valanga sullo Sporting: Inter, crescono i rimpianti? No, Milan e Bayern ne sono la dimostrazione

Possibile partente

 All'Inter, che chiaramente non vorrebbe cederlo a una rivale storica come i bianconeri, una partenza di Thuram non è più da considerare utopia: Pio Esposito e Bonny sgomitano alle sue spalle e Tikus, essendo arrivato a Milano a parametro zero, potrebbe rappresentare una golosissima plusvalenza. In viale della Liberazione però c'è ancora fiducia: il francese, a tratti, ha mostrato colpi da grande calciatore. Lasciarlo partire sarebbe una sorta di sconfitta. 

