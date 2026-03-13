Thuram, ora o mai più: prova da big contro la Dea per tenersi l'Inter, la Juve alla finestra

E allora adesso che i punti di vantaggio sui cugini si sono ridotti a 7, il mondo Inter chiede a Tikus di salire sui pedali. Il francese è chiamato a una prestazione da leader nella delicatissima sfida di sabato pomeriggio contro l'Atalanta. Una buona prova allontanerebbe anche le nubi che si stanno facendo capolino sul futuro di Thuram: nelle ultime settimane sono uscite diverse voci su una sua possibile addio all'Inter a fine stagione. E nonostante l'annata negativa, la fila di pretendenti per Marcus sarebbe già lunghissima: in prima fila le potenze della Premier e, soprattutto, la Juventus.