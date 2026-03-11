MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Ausilio allo stadio per Atalanta-Bayern: da Goretzka a Carnesecchi, i nomi in ballo per l'estate

Il ds nerazzurro e il vice erano alla New Balance Arena: l'occasione giusta per monitorare da vicino diversi profili

11 Mar 2026 - 16:41
C'erano anche Piero Ausilio e Dario Baccin a godersi martedì sera lo spettacolo del Bayern Monaco contro l'Atalanta in Champions League. I due dirigenti dell'Inter sono stati avvistati sugli spalti della New Balance Arena: una trasferta da appassionati di calcio ma con scontate conseguenze sul mercato. D'altronde sono diversi i nomi che i 20 volte Campioni d'Italia stanno monitorando da tempo sia dalle parti dei bergamaschi che in quella dei bavaresi.

A partire da Leon Goretzka, centrocampista tedesco che ha già deciso il suo futuro. A giugno il centrocampista lascerà addirittura la Germania per andare all'estero: il trasferimento in Italia è più che una possibilità, ma attenzione anche all'Arsenal di Arteta. In Serie A i nerazzurri lo stanno seguendo, senza dimenticare Napoli, Juventus e Milan. Sempre tra le fila c'è Serge Gnabry, divenuto però ormai un sogno. Il 30enne teutonico infatti, lo scorso febbraio ha prolungato con il Bayern Monaco fino al 2028 spegnendo ogni speranza.

E poi c'è l'Atalanta che anch'essa offre dei profili niente male. Tra questi troviamo Marco Carnesecchi, numero uno degli orobici e in grande ascesa. Ausilio lo segue da tempo per il post-Sommer. Guardando un po' più avanti attenzione a Isak Hien, acquistato nel gennaio del 2024 dal Verona e diventato immediatamente una colonna dell'Atalanta. Il nome del 27enne può diventare utile visto che in estate l'Inter potrebbe perdere sia De Vrij che Acerbi. La rosa degli attenzionati comprende anche i nomi Scalvini ed Ederson, non in campo col Bayern ma già da mesi, se non anni, nell'orbita dell'Inter. Lo scontro di sabato a San Siro (ore 15) potrebbe essere una buona occasione per intensificare i contatti tra club che non si sono mai spenti come dimostrando gli affari (e le lunghe trattative, basti pensare a Lookman) del recente passato.

