Inter, Ausilio allo stadio per Atalanta-Bayern: da Goretzka a Carnesecchi, i nomi in ballo per l'estate

E poi c'è l'Atalanta che anch'essa offre dei profili niente male. Tra questi troviamo Marco Carnesecchi, numero uno degli orobici e in grande ascesa. Ausilio lo segue da tempo per il post-Sommer. Guardando un po' più avanti attenzione a Isak Hien, acquistato nel gennaio del 2024 dal Verona e diventato immediatamente una colonna dell'Atalanta. Il nome del 27enne può diventare utile visto che in estate l'Inter potrebbe perdere sia De Vrij che Acerbi. La rosa degli attenzionati comprende anche i nomi Scalvini ed Ederson, non in campo col Bayern ma già da mesi, se non anni, nell'orbita dell'Inter. Lo scontro di sabato a San Siro (ore 15) potrebbe essere una buona occasione per intensificare i contatti tra club che non si sono mai spenti come dimostrando gli affari (e le lunghe trattative, basti pensare a Lookman) del recente passato.