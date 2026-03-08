Stankovic lancia altri segnali: "Il mio futuro dipende dall'Inter". Gli scenari e i piani nerazzurri

"Tutti sanno la mia situazione - ha spiegato il centrocampista in un'intervista rilasciata a Dazn -. Dipende dai due club, specialmente dall'Inter e non da me. Io sono pronto a fare il salto, compreso tornare a Milano. Non posso nascondere il mio passato: sono un grande tifoso dell'Inter". Parole chiare che saranno risuonate anche in Viale della Liberazione. Il figlio d'arte è destinato a tornare a Milano in estate ma la sua permanenza non è certa. Non è da escludere infatti, che l'Inter decida di rivenderlo davanti a un'offerta non inferiore ai 40 milioni di euro. Senza dimenticare i 9,5 mln incassati la scorsa estate proprio dal Bruges. Comunque vada a finire i nerazzurri faranno un affare ma c'è anche una altra certezza: Stankovic è pronto per il calcio dei grandissimi.