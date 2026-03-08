Stankovic lancia altri segnali: "Il mio futuro dipende dall'Inter". Gli scenari e i piani nerazzurri

Milan-Inter, un derby da record
© Getty Images
© Getty Images
Sono tante le sirene dall'estero per il figlio d'arte che però ribadisce: "Sono un grande tifoso dell'Inter"
Grande protagonista al Bruges, Aleksandar Stankovic si candida a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Borussia Dortmund, Arsenal e Atletico Madrid lo stanno monitorando da tempo, ma a bruciare tutti potrebbe essere l'Inter che vanta un diritto di recompra da 23 milioni di euro (nell'estate del 2027 diventerebbero 27). Diritto che vale dall'1 al 15 giugno e che mette i nerazzurri in una posizione di vantaggio rispetto alla folta concorrenza. D'altronde le prestazioni del 20enne sono sotto gli occhi di tutti: 7 gol e 5 assist fin qui in 42 presenze stagionali. Numeri tutt'altro che banali.
"Tutti sanno la mia situazione - ha spiegato il centrocampista in un'intervista rilasciata a Dazn -. Dipende dai due club, specialmente dall'Inter e non da me. Io sono pronto a fare il salto, compreso tornare a Milano. Non posso nascondere il mio passato: sono un grande tifoso dell'Inter". Parole chiare che saranno risuonate anche in Viale della Liberazione. Il figlio d'arte è destinato a tornare a Milano in estate ma la sua permanenza non è certa. Non è da escludere infatti, che l'Inter decida di rivenderlo davanti a un'offerta non inferiore ai 40 milioni di euro. Senza dimenticare i 9,5 mln incassati la scorsa estate proprio dal Bruges. Comunque vada a finire i nerazzurri faranno un affare ma c'è anche una altra certezza: Stankovic è pronto per il calcio dei grandissimi.
© Getty Images
© Getty Images