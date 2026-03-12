MOSSE NERAZZURRE

Dai ritorni di fiamma Koné e Diaby ai prescelti, l'Inter si prepara a cambiare faccia

La dirigenza nerazzurra prepara la rivoluzione sul mercato

12 Mar 2026 - 10:02
© Getty Images

© Getty Images

Ci sono dieci partite ancora di campionato e sette punti di vantaggio da difendere e una Coppa Italia da riportare in bacheca. Testa su presente ma anche sul futuro. E' quello che sta già facendo la dirigenza dell'Inter, al lavoro per (ri)costruire una squadra che inevitabilmente cambierà volto, tra giocatori in scadenza - Sommer, Acerbi, Darmian, De Vrij e Mkhitaryan - e giocatori che potrebbero comunque partire prima della fine del contratto (vedi Calhanoglu e Frattesi). Per la porta la scelta è già stata fatta e porta a Vicario al Tottenham, con le ultime vicende in casa Spurs che potrebbero avvicinare il giocatore ai nerazzurri. A centrocampo c'è un nome che torna prepotentemente in voga ed è quello di Manu Koné, classe 2001, già inseguito in estate e che la Roma all'ultimo ha deciso di trattenere su esplicita richiesta di Gasperini dopo averlo offerto all'Inter. I due club erano in contatto per raggiungere un'intesa sulla base di 40 milioni di euro più bonus ma poi saltò tutto. E ora Marotta e Ausilio tornano alla carica per regalare a Chivu un mastino in mediana. L'obiettivo della dirigenza dell'Inter è anche quello di far tornare alla base dal Bruges Aleksandar Stankovic, su cui il club nerazzurro vanta un diritto di recompra da 23 milioni di euro (nell'estate del 2027 diventerebbero 27). Diritto che vale dall'1 al 15 giugno e che mette i nerazzurri in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza delle big europee (piace ad Arsenal, Dortmund e Atletico Madrid). In caso di partenza di Dumfries il preferito sulla fascia destra è Marco Palestra, classe 2005, del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta. Piace anche Celik, protagonista di una positiva stagione con la Roma, in scadenza di contratto a giugno. E per l'attacco c'è Moussa Diaby con i quali erano stati approfonditi i discorsi a gennaio per poi trovare il muro dell'Al Ittihad. 

videovideo
Leggi anche

Inter, Ausilio allo stadio per Atalanta-Bayern: da Goretzka a Carnesecchi, i nomi in ballo per l'estate

inter
mercato
manu kone

Ultimi video

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Inter

Stankovic lancia altri segnali: "Il mio futuro dipende dall'Inter" | Gli scenari e i piani nerazzurri

Guglielmo Vicario

Obiettivo Vicario, suggestione Nico Paz: Inter, ecco i piani per l'estate sul mercato

Manuel Akanji ha fatto gola al Milan, poi sul finire dell'estate 2025 è finito all'Inter al posto di Pavard

Da Nesta a Thuram e Akanji: quando il derby è sul calciomercato

Inter, che colpo! Hakimi ha detto sì, l'affare è in chiusura

In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso

Inter, a gennaio serve un esterno destro: otto nomi per Chivu

Inter, scudetto e rivoluzione: i big che diranno addio a giugno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:10
Portiere Inter, sogno Alisson: i dettagli del piano e l'ostacolo ingaggio
09:52
Blitz Juventus per Senesi: offerta presentata ma nodo ingaggio
08:43
Bastoni bandiera Inter: no ai top club, verso il rinnovo fino al 2030
11:21
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid
19:08
Il Napoli su Tiago Gabriel, arriva la conferma del Lecce: "Non posso smentire"