"Ma è davvero lui?" Il like di Sergio Ramos fa sognare i tifosi del Milan

Sergio Ramos a San Siro su assist di Modric che esulta: "Abbiamo avuto un po' del suo spirito"
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Basta poco per infiammare il calciomercato e nell'era dei social un like può valere più di molte parole. È quello che sta succedendo in queste ore con Sergio Ramos, il leggendario difensore spagnolo noto per la sua debordante personalità e per una bacheca ricca di Champions League, che dopo essere stato a San Siro per il derby ha infuocato l’ambiente rossonero con un semplice “mi piace” su Instagram. Una mossa che ha rapidamente acceso le speranze dei tifosi del Milan, desiderosi di vedere un altro ex Real con la maglia del Diavolo dopo l'arrivo di Modric la passata estate.
Il like del difensore a un post instagram di MilanNews24 sul suo possibile approdo a Milano ha acceso i tifosi rossoneri, che sui social si chiedono se fosse davvero il suo account. Lo spagnolo, che a fine mese compirà 40 anni, ha assistito al derby di Milano e ha esultato per la vittoria dei rossoneri e poi è arrivato il like che ha immediatamente riacceso le voci che nelle ultime settimane avevano accostato Ramos alla squadra di Massimiliano Allegri, tecnico da sempre attratto da profili di grande esperienza e leadership internazionale.
© Getty Images
© Getty Images
Profili come quello di Modric appunto e proprio l'amico Modric potrebbe giocare un ruolo importante: Sergio Ramos infatti è svincolato e quindi potrebbe arrivare in Italia a parametro zero, ma il nodo è legato all’ingaggio perché la scorsa stagione al Monterrey guadagnava 4 milioni netti più bonus, una cifra che il Milan non intende spendere per un giocatore di 40 anni.
Tuttavia, lo spagnolo potrebbe decidere di ridursi l’ingaggio per giocare ancora con Modric e vestire la prestigiosa maglia rossonera. Sebbene la trattativa sia complessa, il gradimento mostrato dal giocatore verso la destinazione milanese è un segnale inequivocabile. Mentre la dirigenza valuta la fattibilità economica dell’operazione, i tifosi sognano.