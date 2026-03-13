"Ma è davvero lui?" Il like di Sergio Ramos fa sognare i tifosi del Milan

Il like del difensore a un post instagram di MilanNews24 sul suo possibile approdo a Milano ha acceso i tifosi rossoneri, che sui social si chiedono se fosse davvero il suo account. Lo spagnolo, che a fine mese compirà 40 anni, ha assistito al derby di Milano e ha esultato per la vittoria dei rossoneri e poi è arrivato il like che ha immediatamente riacceso le voci che nelle ultime settimane avevano accostato Ramos alla squadra di Massimiliano Allegri, tecnico da sempre attratto da profili di grande esperienza e leadership internazionale.