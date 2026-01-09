Logo SportMediaset

MERCATO

Inter, per Frattesi si muove anche il Nottingham: contatti in corso

Per il centrocampista azzurro i nerazzurri vogliono 35 milioni. C’è anche il Galatasaray, ma il giocatore aspetta la Juve

di Marco Mugnaioli
09 Gen 2026 - 10:54

L’Inter va in fuga in testa alla classifica e domenica a San Siro c’è la supersfida col Napoli, ma in casa nerazzurra a tenere banco in questi giorni è soprattutto il mercato. Tra la caccia a un esterno destro e l’offerta per Robinho Junior, si lavora anche in uscita e il nome più caldo è quello di Davide Frattesi, che dopo aver saltato l'ultima trasferta di campionato a Parma non sarà a disposizione neanche per la partita con la squadra di Conte. 

Il centrocampista azzurro è in uscita e per lui il club nerazzurro vuole 35 milioni di euro, le pretendenti sono tante ma la situazione non si sblocca. Prima ci ha provato il Galatasaray, che vuole rispondere all'acquisto di Guendouzi da parte del Fenerbahce e ha sondato il terreno ipotizzando una proposta che potrebbe accontentare l’Inter (prestito oneroso da 5 milioni con opzione di riscatto a 30), ma poi la trattativa si è arenata sul diritto/obbligo e non ha affondato il colpo perché come spiegato dal tecnico Okan Buruk la priorità del club è un centrocampista più difensivo, come Ederson dell'Atalanta per esempio.

Dalla Turchia all’Inghilterra, la notizia di questi giorni è l’interessamento del Nottingham Forrest: ci sono stati alcuni contatti esplorativi anche nelle ultime ore tra la società inglese e il club nerazzurro e nei prossimi giorni potrebbero essere approfonditi, ma la sensazione è che il giocatore voglia restare in Italia (anche per giocarsi al meglio, eventualmente, le sue carte per una convocazione ai Mondiali) e stia aspettando la mossa della Juventus di Spalletti, che lo ha valorizzato in Nazionale come nessun altro.

L’ex ct sarebbe felice di aggiungere al suo centrocampo il classe ’99, ma l’Inter è restia a rinforzare la rivale di sempre e potrebbe aprire a un’eventuale cessione soltanto se la Signora accettasse la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. La situazione è in continua evoluzione e la sensazione è che non sarà una cosa breve: Frattesi aspetta la Juve, ma non direbbe no nel caso tornassero a bussare alla porta Napoli e Roma, già interessate nel 2025.

inter
frattesi
mercato
juventus

