Locatelli si (ri)prende la Juventus, pronto il rinnovo: tutti i dettagli
Manuel Locatelli torna a brillare con Spalletti e la Juventus prepara il super rinnovo fino al 2030. Ecco il piano bianconero per blindare il capitano.
La cura di Luciano Spalletti ha restituito alla Juventus un Manuel Locatelli in formato extralusso, capace di riprendersi le chiavi del centrocampo e la fascia di capitano con prestazioni che hanno convinto la dirigenza a rompere gli indugi sul futuro. Per blindare quello che è ormai il fulcro tattico della "Juve Loca", il club ha accelerato i contatti per un rinnovo a lungo termine: l'obiettivo è un accordo fino al 2030, un vero e proprio patto d'acciaio che punta a rendere il numero 5 una bandiera bianconera per le stagioni a venire. Lo scrive Il Giornale.