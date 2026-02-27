Locatelli si (ri)prende la Juventus, pronto il rinnovo: tutti i dettagli

La cura di Luciano Spalletti ha restituito alla Juventus un Manuel Locatelli in formato extralusso, capace di riprendersi le chiavi del centrocampo e la fascia di capitano con prestazioni che hanno convinto la dirigenza a rompere gli indugi sul futuro. Per blindare quello che è ormai il fulcro tattico della "Juve Loca", il club ha accelerato i contatti per un rinnovo a lungo termine: l'obiettivo è un accordo fino al 2030, un vero e proprio patto d'acciaio che punta a rendere il numero 5 una bandiera bianconera per le stagioni a venire. Lo scrive Il Giornale.