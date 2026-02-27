Juventus, patto Elkann-Spalletti: no alla vendita del club e piano rivoluzione in attacco

La Juventus riparte dalla stabilità totale: la proprietà guidata da John Elkann ha blindato Luciano Spalletti, respingendo fermamente le offerte di acquisto del club da parte di Tether e confermando un impegno economico ed emotivo a lungo termine. Con la certezza della guida tecnica già a marzo, la dirigenza ha programmato una profonda ristrutturazione estiva che prevede l’innesto di almeno sei o sette nuovi giocatori per adattare la rosa alle idee del tecnico toscano. La priorità assoluta sarà il potenziamento dell'attacco, apparso poco incisivo nelle grandi sfide europee, con riflessioni aperte sul futuro di Openda e David e la ricerca di un centravanti fisico capace di finalizzare il gioco corale costruito da Spalletti, che ha già rigenerato pilastri come Locatelli e McKennie. Lo scrive il Corriere della Sera.