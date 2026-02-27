Inter, torna di moda Leoni: il piano per l'estate

L'eliminazione prematura dalla Champions League ha spinto l'Inter ad anticipare le manovre di mercato per la stagione 2026/27, con Marotta e Ausilio pronti a bilanciare competitività e sostenibilità economica attraverso una strategia basata sul player trading. Il piano nerazzurro prevede di finanziare i nuovi innesti grazie alle risorse liberate dalle scadenze di contratto e dalla possibile cessione di Davide Frattesi, aprendo così la strada a profili di freschezza e qualità internazionale molto apprezzati da Cristian Chivu: in cima alla lista dei desideri resta Curtis Jones, il cui costo si ridurrà sensibilmente entrando nell'ultimo anno di contratto con il Liverpool, mentre per la difesa si monitora con attenzione l'asse con i Reds per il giovane Giovanni Leoni, ideale per ritrovare continuità a Milano dopo un recente infortunio. Lo scrive il Corriere dello Sport.