Inter, lo scudetto d'inverno è tuo: la statistica che fa sognare Chivu

L'Inter ha vinto il titolo di Campione d'Inverno nel campionato 2025/26: quanto conta in ottica scudetto osservando i precedenti?

di Stefano Fiore
15 Gen 2026 - 08:45

Con la vittoria contro il Lecce l'Inter ha vinto il titolo, effimero ma spesso significativo, di Campione d'Inverno 2025/26. Essere primi al giro di boa del campionato non è solo un titolo onorifico, ma - almeno a livello statistico - una seria ipoteca sullo scudetto. La storia recente della Serie A a 20 squadre (dal 2004/05 a oggi) parla chiaro: escludendo le stagioni di Calciopoli, in ben 15 occasioni su 19 chi ha virato in testa al giro di boa ha poi festeggiato a maggio. 

Negli ultimi tre anni, con i due successi del Napoli intramezzati dalla seconda stella nerazzurra, è tornata una tendenza che nel 2020-21 (Milan primo a metà campionato poi scudetto all'Inter) e 2021-22 (esatto opposto) sembrava aver cambiato quella che è una statistica chiara, se la allarghiamo alla storia del girone unico: 63 volte su 93 infatti chi ha conquistato il titolo di Campione d'Inverno si è poi confermato in tarda primavera. 

Sembra esserci poca speranza, almeno osservando le 21 passate stagioni, per Juventus e Roma: solo nel 2002-03, erano i bianconeri allenati da Lippi, una squadra che aveva chiuso il girone di andata sotto il secondo posto ha poi vinto lo scudetto.

I giornali: giovedì 15 gennaio 2026

