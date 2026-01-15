Inter, lo scudetto d'inverno è tuo: la statistica che fa sognare Chivu

Negli ultimi tre anni, con i due successi del Napoli intramezzati dalla seconda stella nerazzurra, è tornata una tendenza che nel 2020-21 (Milan primo a metà campionato poi scudetto all'Inter) e 2021-22 (esatto opposto) sembrava aver cambiato quella che è una statistica chiara, se la allarghiamo alla storia del girone unico: 63 volte su 93 infatti chi ha conquistato il titolo di Campione d'Inverno si è poi confermato in tarda primavera.