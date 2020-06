Inter, colpo Hakimi! L'affare è in chiusura

Antonio Conte vuole correre veloce sugli esterni e per farlo ha messo le mani su una delle più grandi rivelazioni di questa stagione: Achraf Hakimi. L’esterno marocchino classe 1998 di proprietà del Real Madrid ha giocato un’ottima stagione al Borussia Dortmund (8 presenze e 4 gol in Champions, più altre 5 reti e 10 assist in Bundesliga), ma nonostante ciò, come aveva anticipato El Chiringuito Tv, i Blancos, che in quel ruolo hanno Carvajal, non hanno intenzione di puntare su di lui, che allora ha accettato la proposta dell'Inter. Il giocatore ha detto sì al progetto, c'è l'accordo tra i club e l'affare sembra essere ai dettagli: i nerazzurri verseranno circa 40 milioni di euro nelle casse degli spagnoli.