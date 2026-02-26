Inter, scudetto e rivoluzione: i big che diranno addio a giugno

Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo/Glimt, l'Inter si concentrerà su Coppa Italia e campionato, due obiettivi che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di farsi scappare. Il rassicurante +10 sul Milan lascia aperti pochi scenari su come si concluderà questa Serie A, ma anche con il tricolore in estate sarà una vera e propria rivoluzione. Da tempo, infatti, Marotta e Ausilio stanno attuando un ringiovanimento della rosa e tra qualche mese sono diversi i nomi che potrebbero dire addio in tutti i reparti.