Inter, scudetto e rivoluzione: i big che diranno addio a giugno

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
Dalla porta all'attacco ci sarà un grande ringiovanimento della rosa
Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo/Glimt, l'Inter si concentrerà su Coppa Italia e campionato, due obiettivi che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di farsi scappare. Il rassicurante +10 sul Milan lascia aperti pochi scenari su come si concluderà questa Serie A, ma anche con il tricolore in estate sarà una vera e propria rivoluzione. Da tempo, infatti, Marotta e Ausilio stanno attuando un ringiovanimento della rosa e tra qualche mese sono diversi i nomi che potrebbero dire addio in tutti i reparti.
Arrivato nell'estate del 2023 per sostituire Onana, Yann Sommer non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo svizzero, 38 anni a dicembre, ha vissuto alti e bassi in nerazzurro e la società punterà su un profilo più giovane e con maggiori garanzie. Resta da capire cosa farà Josep Martinez: l'ex Genoa non sarà promosso titolare e si interrogherà dunque sul da farsi. Lo spagnolo è legato all'Inter fino al 2029.
Per quanto riguarda invece la retroguardia, non c'è alcuna possibilità di rinnovo per Acerbi, Darmian e De Vrij. I tre hanno portato esperienza e solidità in difesa, un'eredità che lasceranno ad Akanji, Bastoni e Bisseck. Lo svizzero sarà riscattato dal Manchester City: nonostante qualche errore, ha pienamente convinto.
A centrocampo l'incognita più grande riguarda Hakan Calhanoglu. Il contratto dell'ex Milan scade nel 2027 e le sirene turche si fanno sempre più insistenti. Il Galatasaray lo ha nel mirino da tempo e questa potrebbe essere l'estate dell'addio definitivo. Henrikh Mkhitaryan, invece, non rinnoverà e lascerà l'Inter dopo più di 170 presenze. Occhi puntati anche su Dumfries: il Liverpool lo voleva già a gennaio e c'è una clausola da 25 milioni di euro da attivare. Infine, l'Inter ascolterà offerte anche per Davide Frattesi e Luis Henrique.
Anche là davanti potrebbero registrarsi dei movimenti. Se l'Inter dovesse sacrificare un big, Marcus Thuram sarebbe l'indiziato principale. Il francese rappresenterebbe una consistente plusvalenza, visto che è arrivato a parametro zero dal Gladbach nel 2023. Attualmente è valutato 60 milioni di euro e il periodo sottotono porterà i nerazzurri a fare tutte le valutazioni del caso.
Tra chi se ne andrà e chi arriverà, c'è anche un punto fermo e si chiama Cristian Chivu. Marotta è già al lavoro per il rinnovo: per il tecnico pronto un contratto fino al 2028, con opzione per il 2029.
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro