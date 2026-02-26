Manovre nerazzurre

Inter, scudetto e rivoluzione: i big che diranno addio a giugno

Dalla porta all'attacco ci sarà un grande ringiovanimento della rosa 

26 Feb 2026 - 13:57
videovideo

Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo/Glimt, l'Inter si concentrerà su Coppa Italia e campionato, due obiettivi che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di farsi scappare. Il rassicurante +10 sul Milan lascia aperti pochi scenari su come si concluderà questa Serie A, ma anche con il tricolore in estate sarà una vera e propria rivoluzione. Da tempo, infatti, Marotta e Ausilio stanno attuando un ringiovanimento della rosa e tra qualche mese sono diversi i nomi che potrebbero dire addio in tutti i reparti. 

Sommer ai saluti, Martinez in dubbio

 Arrivato nell'estate del 2023 per sostituire Onana, Yann Sommer non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo svizzero, 38 anni a dicembre, ha vissuto alti e bassi in nerazzurro e la società punterà su un profilo più giovane e con maggiori garanzie. Resta da capire cosa farà Josep Martinez: l'ex Genoa non sarà promosso titolare e si interrogherà dunque sul da farsi. Lo spagnolo è legato all'Inter fino al 2029

Tre addii in difesa

 Per quanto riguarda invece la retroguardia, non c'è alcuna possibilità di rinnovo per Acerbi, Darmian e De Vrij. I tre hanno portato esperienza e solidità in difesa, un'eredità che lasceranno ad Akanji, Bastoni e Bisseck. Lo svizzero sarà riscattato dal Manchester City: nonostante qualche errore, ha pienamente convinto. 

Leggi anche
Piotr Zielinski e Federico Dimarco

Scudetto e Coppa Italia: Inter, questa la miglior ricetta dopo il flop europeo

Calha, che fai?

 A centrocampo l'incognita più grande riguarda Hakan Calhanoglu. Il contratto dell'ex Milan scade nel 2027 e le sirene turche si fanno sempre più insistenti. Il Galatasaray lo ha nel mirino da tempo e questa potrebbe essere l'estate dell'addio definitivo. Henrikh Mkhitaryan, invece, non rinnoverà e lascerà l'Inter dopo più di 170 presenze. Occhi puntati anche su Dumfries: il Liverpool lo voleva già a gennaio e c'è una clausola da 25 milioni di euro da attivare. Infine, l'Inter ascolterà offerte anche per Davide Frattesi e Luis Henrique

Attacco, sacrificio Thuram

 Anche là davanti potrebbero registrarsi dei movimenti. Se l'Inter dovesse sacrificare un big, Marcus Thuram sarebbe l'indiziato principale. Il francese rappresenterebbe una consistente plusvalenza, visto che è arrivato a parametro zero dal Gladbach nel 2023. Attualmente è valutato 60 milioni di euro e il periodo sottotono porterà i nerazzurri a fare tutte le valutazioni del caso. 

Tra chi se ne andrà e chi arriverà, c'è anche un punto fermo e si chiama Cristian Chivu. Marotta è già al lavoro per il rinnovo: per il tecnico pronto un contratto fino al 2028, con opzione per il 2029

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10

1 di 16
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

inter
calciomercato

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Inter

Manuel Akanji

Akanji parla di futuro: "Ci sono molti interrogativi, a volte bisogna essere egoisti"

Inter, che colpo! Hakimi ha detto sì, l'affare è in chiusura

Stankovic ha le idee chiare: "Sogno di tornare all'Inter. Chivu? È speciale"

In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso

Inter, a gennaio serve un esterno destro: otto nomi per Chivu

L'Inter studia il supercolpo per l'estate: Nico Paz è il sogno di Oaktree

Celik (Roma)

Altro Derby d'Italia sul mercato: Inter e Juve duellano per Celik

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:33
Juventus, Pinsoglio rinnova il contratto: il comunicato ufficiale
12:39
Napoli, Alisson Santos convince tutti: sarà riscattato
09:51
Inter, Chivu verso il rinnovo: i dettagli su ingaggio e nuova scadenza
11:54
Vicepresidente Galatasaray: "Calhanoglu giocherà con noi. Osimhen? Vale 150 milioni"
20:52
Marotta: "Simeone all'Inter? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"